استقبال رسمي لرئيس البرلمان العربي فور وصوله جمهورية أذربيجان

نظمت الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان استقبالًا رسميًا لمحمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي فور وصوله إلى جمهورية أذربيجان.

و كان في مقدمة مستقبليه بمطار حيدر علييف موسى جاسيملي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، الذي أعرب عن اعتزاز بلاده بهذه الزيارة المهمة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات العربية الأذرية خاصة على المستوى البرلماني.

ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص الشكر وعظيم التقدير باسم وفد البرلمان العربي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا على العلاقات القوية والمتنامية التي تجمع بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، سواء في إطار اللقاءات الثنائية المتعددة أو من خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أو الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث يشمل برنامج عمل الزيارة جلسة مباحثات رئيسية مع معاليها وعدد من كبار المسؤولين بجمهورية أذربيجان، إضافة إلى بعض الفعاليات الأخرى التي تنظمها الجمعية الوطنية الأذرية بمناسبة هذه الزيارة.

