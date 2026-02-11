قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استقبال رسمي لرئيس البرلمان العربي فور وصوله جمهورية أذربيجان

الديب أبوعلي

نظمت الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان استقبالًا رسميًا لمحمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي فور وصوله إلى جمهورية أذربيجان.

 و كان في مقدمة مستقبليه بمطار حيدر علييف موسى جاسيملي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، الذي أعرب عن اعتزاز بلاده بهذه الزيارة المهمة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات العربية الأذرية خاصة على المستوى البرلماني.

ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص الشكر وعظيم التقدير باسم وفد البرلمان العربي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا على العلاقات القوية والمتنامية التي تجمع بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، سواء في إطار اللقاءات الثنائية المتعددة أو من خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أو الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث يشمل برنامج عمل الزيارة جلسة مباحثات رئيسية مع معاليها وعدد من كبار المسؤولين بجمهورية أذربيجان، إضافة إلى بعض الفعاليات الأخرى التي تنظمها الجمعية الوطنية الأذرية بمناسبة هذه الزيارة.
https://youtu.be/sKRmLGf_ngc

