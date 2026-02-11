محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام سندرلاند

يخوض ليفربول مواجهة خارج أرضه مساء الأربعاء، عندما يلتقي سندرلاند على ملعب «الضوء»، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المتوقع أن يعتمد أرني سلوت مدرب الريدز، وفقا للصحف الإنجليزية، على التشكيلة التالية في اللقاء:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كورتيس جونز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، وأندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبرخ ، أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، وكودي جاكبو، هوجو إيكتيكي.

ويدخل ليفربول اللقاء بطموح مواصلة التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويأمل في حصد النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من المربع الذهبي وتعزيز حظوظه في سباق القمة.

في المقابل، يتطلع سندرلاند إلى استثمار اللعب على أرضه ووسط جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الترتيب، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه.