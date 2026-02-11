قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رشيد خطابي: الإعلام العربي سلاح لدعم حقوق الفلسطينيين وحماية مقدساتهم

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب
الديب أبوعلي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الإعلام العربي، في ظل ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر محاولات تغيير الوضع القانوني والإداري في الضفة الغربية أو المساس بالمقدسات والمواقع الأثرية، في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وبما يقوض جهود السلام القائمة على حل الدولتين.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة العادية (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد في الكويت في 11 فبراير 2026، حيث استهل خطابه بتهنئة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة بدولة الكويت، معربًا عن تقديره لقيادة الكويت لرئاسة المكتب التنفيذي، ومثمّنًا كرم الضيافة وحسن التنظيم، كما وجّه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على ما بذلته من جهود خلال رئاستها الدورة السابقة.

ودعا خطابي إلى مضاعفة الجهود الإعلامية العربية لاستنهاض الضمير العالمي تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، مشيدًا بصمود الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة والتصعيد الميداني، ومؤكدًا أهمية تفعيل آليات خطة التحرك الإعلامي في الخارج لتعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

كما شدد على ضرورة توظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التضامن الدولي مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يفضي إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية والعربية.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام المساعد حرص قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة على متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب والاستراتيجيات المعتمدة، بما يعزز التعاون الإعلامي البين-عربي، ويسهم في بناء إعلام قادر على مواجهة تحديات المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب تصحيح الصورة النمطية عن العالم العربي من خلال إنتاج محتوى يعكس القيم الحضارية والانفتاح والتعايش المشترك، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في هذا الإطار.

وأوضح أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي أعدت حزمة من التوصيات، بالتعاون مع الأمانة الفنية، تمهيدًا لإقرارها، وتشمل تنفيذ الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، والخطة الموحدة للتعاطي الإعلامي مع قضايا البيئة، والاستراتيجية المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030.

كما لفت إلى أن مناقشات موسعة جرت بشأن إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، مؤكدًا أهمية بلورة رؤية تفاوضية جماعية تحفظ حقوق الدول العربية، وتعزز السيادة على الفضاء الرقمي العربي، سواء من الناحية المالية أو في ما يتعلق بحماية المحتوى.

واختتم خطابي كلمته بالتأكيد على التزام قطاع الإعلام والاتصال بمواصلة العمل بروح تشاركية مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المهنية، من أجل تطوير منظومة الإعلام العربي في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي، مشددًا على ضرورة ترسيخ المهنية والشفافية والمصداقية لكسب ثقة الجمهور، خصوصًا فئة الشباب، ودعم الكفاءات الإعلامية العربية وتشجيع الابتكار، معربًا عن التقدير لدولة الكويت لرعايتها جائزة التميز الإعلامي العربي.

السفير أحمد رشيد خطابي قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية القضية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية حل الدولتين مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب الكويت المملكة العربية السعودية الصحفيين الفلسطينيين قطاع غزة المنصات الرقمية مكافحة الإرهاب الجامعة العربية

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

