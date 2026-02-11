قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ

واقعة طفلة كفرالشيخ
واقعة طفلة كفرالشيخ
محمود زيدان

شهدت إحدى قرى مركز كفر الشيخ، واقعة مؤسفة عندما أقدمت ربة منزل على التعدي على طفلتها الصغيرة التي لا تتعدى 4 سنوات بالضرب وإحداث إصابتها بحروق في وجهها.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  «السوشيال ميديا»، هذا المقطع الفيديو الذي يظهر علامات الحرق على وجه الطفلة البريئة، وسط استنكار تام لهذا التصرف.

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من قيام الأم بتعذيب طفلتها الصغيرة بهذا الشكل الغريب والمثير للجدل، مشيرين إلى أن هذا عمل غير إنساني وغير آدمي وأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح بيان اعلامي لوزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله طفلة تتضرر من قيام والدتها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بحروق بالوجه بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ( ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وإحداث حرق بوجه نجلتها باستخدام "أداة معدنية" عقاباً لها لذهابها لمنزل أهلية طليقها.

وقررت جهات التحقيق تسليم الطفلة إلى جدتها لوالدها مع التعهد بحسن رعايتها، وحجز الأم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

