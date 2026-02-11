انطلاق فعاليَّات ندوة مجلة الأزهر حول ميثاق الشرف الطبي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة

انطلقت، منذ قليل، فعاليَّات الندوة الشهريَّة لمَجَلَّة الأزهر الشَّريف، التي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: (ميثاق الشرف الطبِّي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة.. يدٌ تعالِج وقلبٌ يرحم).

وذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويحاضر في النَّدوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع ويستضيفها مستشفى الحسين الجامعي، كلٌّ مِن: فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، وأ.د. حسين أبو الغيط، عميد كليَّة (الطب بنين) في جامعة الأزهر بالقاهرة، وأ.د. حمدي سعد، عميد كليَّة (الشريعة والقانون) في جامعة الأزهر بطنطا، وأ.د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطبَّاء، في حين يدير الندوة: الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة.

وتناقش النَّدوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة؛ أبرزها: قدسيَّة النفس البشريَّة في الإسلام، وخطورة الاستهانة بالعمل أو التقصير فيه، والمسئوليَّة المدنيَّة والجنائيَّة للمنظومة الصحيَّة، فضلًا عن كيفيَّة بناء بيئة عمل آمنة في المؤسَّسات الصحيَّة، وحدود العَلاقة بين المنظومة الصحيَّة والمريض وذويه، إضافةً إلى تطوير المنظومة الصحيَّة وأثره في النتائج العلاجيَّة

وتَعقد مجلة الأزهر ندواتٍ حواريَّةً تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصُّصات الشرعيَّة والأدبيَّة والثقافيَّة والقانونيَّة وغيرها؛ لمناقشة أهمِّ قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، كما تُناقِش أهمَّ الكُتب حديثة الصُّدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المَجَلَّة.