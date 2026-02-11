قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
ميسي يرفع القيمة إلى 1.45 مليار دولار.. إنتر ميامي يتحول من مشروع طموح إلى إمبراطورية تجارية تتصدر الدوري الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز لقطة وخبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي اجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.


وجاءت الأسماء:
 

- الفريق أشرف سالم زاهر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.


- الدكتور حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.


-  السفير أبو بكر صالح يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.


- وليد عبد القوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الإسكان.


- المهندس أحمد عمران يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الإسكان للمرافق.


- سمر محمود عبدالواحد تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.


-  الفريق مهندس كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل.


- الدكتور خالد عبد الغفار يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للصحة.


- الدكتورة منال عوض تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتنمية المحلية والبيئة.


- الدكتور بدر عبد العاطي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.


-الدكتور محمد فريد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.


-خالد هاشم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للصناعة.


- الدكتور عبد العزيز قنصوة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.


- المهندسة راندة المنشاوي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


-رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


-  ضياء رشوان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدولة للإعلام.


- اللواء سعيد سليمان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.


- المستشار هاني عازر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا لشؤون المجالس النيابية


-المستشار محمود الشريف يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للعدل.


- الدكتورة جيهان زكي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للثقافة.


-  أحمد رستم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتخطيط.


-  حسن رداد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للعمل.


-  جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للشباب والرياضة.

الرئيس السيسي الوزراء الجدد الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

جلسة نقاشية للتوعية بأهمية الاستثمار اليومي بالنيابة الإدارية.. صور

صورة أرشيفية

أب مكلوم ينعي رحيل أبناءه الثلاثة في حريق شقة بالمحلة: سامحوني أن قصّرت في حقكم

ارشيفية

خلاف على شاحن هاتف ينتهي بجريمة داخل غرفة النوم في 6 أكتوبر

بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد