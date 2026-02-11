الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية

عرضت قناة إكسترا نيوز لقطة وخبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي اجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.
وجاءت الأسماء:
- الفريق أشرف سالم زاهر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.
- الدكتور حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- السفير أبو بكر صالح يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
- وليد عبد القوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الإسكان.
- المهندس أحمد عمران يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الإسكان للمرافق.
- سمر محمود عبدالواحد تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
- الفريق مهندس كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل.
- الدكتور خالد عبد الغفار يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للصحة.
- الدكتورة منال عوض تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتنمية المحلية والبيئة.
- الدكتور بدر عبد العاطي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.
-الدكتور محمد فريد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
-خالد هاشم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للصناعة.
- الدكتور عبد العزيز قنصوة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- المهندسة راندة المنشاوي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- ضياء رشوان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدولة للإعلام.
- اللواء سعيد سليمان يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
- المستشار هاني عازر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا لشؤون المجالس النيابية
-المستشار محمود الشريف يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للعدل.
- الدكتورة جيهان زكي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للثقافة.
- أحمد رستم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتخطيط.
- حسن رداد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للعمل.
- جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للشباب والرياضة.