اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026
شهد الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

تضمنت الزيارة عرض تقديمي عن إجراءات الإعداد والتجهيز للقوات المشاركة والتى عكست مدى الجاهزية والإستعداد القتالى لكافة الأسلحة والتخصصات ، تلى ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية ، وعرضاً لنماذج من المركبات المشاركة بالمهمة.

وقد أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبى إحترافى يمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف .

يأتى ذلك تأكيداً على الموقف المصرى التاريخى الذى يعكس الحرص على المشاركة الفاعلة لدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين . 

كما يأتي ذلك في إطار الدور المصرى الريادى الداعم للجهود الدولية فى حفظ السلام وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

