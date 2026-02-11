مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

علق الفنان مراد مكرم على آخر تطورات أزمة التحرش بفتاة الأتوبي،س وبيان المصرية للأتوبيس الذي نفى وقوع الحادث.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "إيه اللي بينك وبين ربنا علشان الفيس بوك كله النهارده بيعتذرلك؟".

قررت نيابة المقطم بمحكمة زينهم، إخلاء سبيل المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكفالة ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وبالفحص وسؤال الشاكية وهي موظفة بإحدى الشركات، مقيمة بمحافظة السويس، أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم تحرش الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو لفظيًا بها وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.