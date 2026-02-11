قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور
دينا أبو الخير: ماء زمزم لما شُرب له .. ونية الشفاء مفتاح البركة | فيديو
إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل
نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب وصهره قبل قمة حاسمة مع الرئيس الأمريكي
مُخطط أوكراني خبيث بشأن المفاوضات مع روسيا | تفاصيل
الزمالك يضع شرطاً لعودة «محمد عواد» للمشاركة مع الفريق بالمباريات | تعرّف عليه
هل يجوز إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك
خزينة الأهلي تنتعش بمليون دولار خلال أيام قليلة |تفاصيل
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد أعلى سعر ذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 11-2-2026 داخل محلات الصاغة.

أعلى سعر عيار ذهب

وجاء أعلي أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة داخل محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وتضمن آخر تحديث لأعلى عيار ذهب وهو سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7622 جنيه للبيع و 7680 جنيه للشراء.

شهد سعر الذهب في مصر، ثباتا مع مستهل تداولات اليوم الأربعاء الموافق 11-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب مستقر

وبلغ سعر الذهب لدرجات مستقرة دون تغيير منذ ختام تعاملات أمس.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

المعدن الأصفر يصعد

جدد الذهب صعوده مع منتصف تداولات مساء أمس  داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

وصعود جديد

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 50 جنيه في المتوسط معوضُا بذلك خسائره الأسبوعية السابقة.

سعر الذهب

تراجع أسبوعي

فقد سعر جرام الذهب مقدار 1200 جنيه في المتوسط منذ الأسبوعين الماضيين بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6670 جنيه .

سعر عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7622 جنيه للبيع و 7680 جنيه للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6670 جنيه للبيع و 6720 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5717 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء .

سعر الذهب

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4446 جنيه للبيع و 4480 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5026 دولار للبيع و 5027 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.36 ألف جنيه للبيع و 53.76 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب بعد يومين من المكاسب، مع لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح في سوق متقلبة لا تزال تحاول العثور على مستوى دعم، عقب موجة بيع تاريخية.

وانخفضت السبائك في السوق الفورية بما يصل إلى 1.4% في التعاملات المبكرة، قبل أن تقلص خسائرها لتتداول فوق مستوى 5000 دولار للأونصة بقليل.

أسعار الذهب اليوم

 يترقب المتداولون بيانات أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على اتجاه السياسات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال الذهب مرتفعاً بقوة منذ بداية العام، رغم تراجعه بنحو 10% منذ تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق في 29 يناير.

وكانت المعادن النفيسة قد شهدت هبوطاً حاداً في نهاية يناير، بعدما أدت قفزة قياسية مدفوعة بمضاربات مكثفة إلى ارتفاع مفرط في السوق.

ومع ذلك، لا تزال العديد من العوامل التي دعمت موجة الصعود لسنوات قائمة، من بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، وهروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

بالصور

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان

فوائد تناول حبات من اللوز لصحة الدماغ .. يُقلل خطر الخرف ويُحسّن الأوعية الدموية

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد