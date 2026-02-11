أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

شهد أعلى سعر ذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 11-2-2026 داخل محلات الصاغة.

أعلى سعر عيار ذهب

وجاء أعلي أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

شهد سعر الذهب في مصر، ثباتا مع مستهل تداولات اليوم الأربعاء الموافق 11-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب مستقر

وبلغ سعر الذهب لدرجات مستقرة دون تغيير منذ ختام تعاملات أمس.

المعدن الأصفر يصعد

جدد الذهب صعوده مع منتصف تداولات مساء أمس داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

وصعود جديد

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 50 جنيه في المتوسط معوضُا بذلك خسائره الأسبوعية السابقة.

تراجع أسبوعي

فقد سعر جرام الذهب مقدار 1200 جنيه في المتوسط منذ الأسبوعين الماضيين بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6670 جنيه .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7622 جنيه للبيع و 7680 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6670 جنيه للبيع و 6720 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5717 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء .

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4446 جنيه للبيع و 4480 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5026 دولار للبيع و 5027 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.36 ألف جنيه للبيع و 53.76 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب بعد يومين من المكاسب، مع لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح في سوق متقلبة لا تزال تحاول العثور على مستوى دعم، عقب موجة بيع تاريخية.

وانخفضت السبائك في السوق الفورية بما يصل إلى 1.4% في التعاملات المبكرة، قبل أن تقلص خسائرها لتتداول فوق مستوى 5000 دولار للأونصة بقليل.

يترقب المتداولون بيانات أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على اتجاه السياسات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال الذهب مرتفعاً بقوة منذ بداية العام، رغم تراجعه بنحو 10% منذ تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق في 29 يناير.

وكانت المعادن النفيسة قد شهدت هبوطاً حاداً في نهاية يناير، بعدما أدت قفزة قياسية مدفوعة بمضاربات مكثفة إلى ارتفاع مفرط في السوق.

ومع ذلك، لا تزال العديد من العوامل التي دعمت موجة الصعود لسنوات قائمة، من بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، وهروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات.