الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها

محمد يحيي

جدد الذهب صعوده مع منتصف تداولات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

وصعود جديد

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 50 جنيه في المتوسط معوضُا بذلك خسائره الأسبوعية السابقة.

تراجع أسبوعي

فقد سعر جرام الذهب مقدار 1200 جنيه في المتوسط منذ الأسبوعين الماضيين بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6670 جنيه .

سعر عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7622 جنيه للبيع و 7680 جنيه للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6670 جنيه للبيع و 6720 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5717 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء .

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4446 جنيه للبيع و 4480 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5026 دولار للبيع و 5027 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.36 ألف جنيه للبيع و 53.76 ألف جنيه للشراء.

