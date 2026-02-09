ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 9 فبراير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 في المملكة العربية السعودية، ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة مع بداية تداولات الأسبوع، بعد تخطي حاجز الـ 5000 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ.

أسعار الذهب في السعودية



وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية (بدون المصنعية) كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24: نحو 604.55 ريال سعودي.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22: نحو 554.15 ريال سعودي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 529.00 ريال سعودي.

أما جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 453.40 ريال سعودي.



سعر سبيكة الذهب والأوقية عالمياً



ارتفعت أسعار أوقية الذهب لتصل إلى 5,016 دولاراً أمريكياً (ما يعادل 18,810 ريال سعودي)، وهو ما انعكس على أسعار السبائك والعملات الذهبية في المملكة التي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين للتحوط في ظل هذه القفزة التاريخية.