غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
جيل ذهبي جديد.. تغيير 25% من القوام الأساسي لمنتخب اليد و5 لاعبين يتألقون في قائمة باسكوال

حسام الحارتي

لم يكن التتويج الرابع على التوالي، والعاشر في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، عقب الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، هو المكسب الوحيد للفراعنة في البطولة القارية، بل خرج المنتخب الوطني بحزمة مكاسب لا تقل أهمية عن اللقب نفسه، خطط لها مجلس الادارة بقيادة خالد فتحي ونقلها للجهاز الفني العالمي بقيادة الإسباني باسكوال لتنفيذها ،  وكانت في مقدمتها تدشين جيل ذهبي جديد، ودمج عناصر واعدة صغيرة السن داخل القوام الأساسي، في خطوة تؤكد أن مصر لا تكتفي بحصد البطولات، بل تبني مستقبلها بثبات ورؤية واضحة.

ففي واحدة من أجرأ وأذكى قرارات التجديد داخل بطولة رسمية كبرى، نجح منتخب مصر في تنفيذ عملية إحلال وتجديد واسعة، دون المساس بالهيبة أو النتائج، ليجمع بين الحفاظ على العرش الإفريقي للمرة الرابعة تواليًا، والعاشرة في تاريخه، وصناعة جيل قادر على مواصلة السيطرة القارية والمنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة.

ورغم المستوى المبهر الذي قدمه منتخب مصر الأول لكرة اليد في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي جعل القارة الإفريقية بأكملها تُصفّق للأداء العالمي الذي ظهر  به الفراعنة، إلا أن المنتخب الوطني استغل البطولة القارية لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإحلال  والتجديد خلال بطولة رسمية، في مغامرة محسوبة ومدروسة تعكس تخطيطًا واضحًا للمستقبل القريب، واندماجًا ذكيًا بين عناصر الخبرة والشباب.

وشهدت قائمة منتخب مصر، المكوّنة من 19 لاعبًا، انضمام 5 لاعبين جدد شاركوا  لأول مرة في بطولة رسمية مع المنتخب القومي، وهو ما يعكس تغيير ما يقرب من 25٪ من القوام الأساسي للفريق، دون أن يؤثر ذلك على الشكل الفني أو النتائج القوية التي حققها المنتخب طوال مشواره في البطولة وحتي اكتساح تونس في النهائي بفارق ١٣ هدفا في نتيجة تاريخيّة للنهائيات ..

وضمت قائمة الوجوه الجديدة كلًا من:
• هشام صلاح (الزمالك – مواليد 2002)
• محمد مؤمن صفا (الزمالك – مواليد 2005)
• محمد عماد “أوكا” (الأهلي – مواليد 2004)
• نبيل شريف (الأهلي – مواليد 2000)
• محمود عبد العزيز “جدو” (أتليتكو بلد الوليد – مواليد 2002)

ونجح اللاعبون الجدد في الاندماج سريعًا داخل صفوف المنتخب، وقدموا مستويات مميزة طوال منافسات البطولة، حيث تألقوا بقوة داخل الملعب، ولفتوا الأنظار بأدائهم، بل ونال عدد منهم ألقاب أفضل لاعب في المباريات، في تأكيد واضح على نجاح خطة التجديد التي يقودها الجهاز الفني بقيادة الإسباني باسكوال.

ويؤكد ما حققه منتخب مصر في البطولة أن الفراعنة لا ينافسون فقط على الألقاب، بل يرسخون مشروعًا متكاملًا لصناعة الأبطال، قائمًا على التخطيط السليم، واستمرارية التفوق القاري، وتعزيز الحضور العالمي لكرة اليد المصرية خلال السنوات المقبلة

