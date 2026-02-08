ببقى مبسوط.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي

شارك الفنان محمد رمضان صورة له برفقة الفنان القدير حسين فهمي، وذلك من خلال خاصية «استوري» حسابه بموقع «إنستجرام».

وظهر رمضان في الصورة بصحبة النجم حسين فهمي، وعلّق عليها: "ببقى مبسوط لما بتجمعنى أي مناسبة مع النجم الكبير حسين فهمي".

وأعلن الفنان محمد رمضان عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب، على جميع المنصات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها.. لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح».

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic»، كلمات وألحان محمد رمضان.

كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد»، بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.