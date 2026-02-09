2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

يسعي النادي الأهلي لحل أزمة المدافع المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي تم رفع اسمه من القائمة.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الناظر | مستحقات أشرف داري مع الأهلي تتخطى الـ 2 مليون دولار، والنادي مطالب بدفع راتبه حتى إذا لم يشارك ولم يرحل.

ويعد المغربي أشرف داري من المدافعين أصحاب الخبرة في الكرة العربية والأفريقية، وسبق له التألق بقميص الوداد المغربي، حيث كان عنصرًا أساسيًا في تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، ما جعله محل اهتمام عدة أندية داخل وخارج القارة.



وانتقل داري إلى النادي الأهلي في صفقة هدفت لتدعيم الخط الخلفي بعناصر ذات خبرات قارية، إلا أن مشواره مع الفريق لم يكن على قدر التوقعات، في ظل تعرضه لإصابات متكررة وعدم حصوله على فرص مشاركة منتظمة، ما أثر على استقراره الفني داخل الفريق.