هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي

يقارب شهر شعبان على الانتهاء، ويتساءل عدد كبير عن حكم صيام آخر أسبوع في شهر شعبان وردت أحاديث ثابتة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أنه كان يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك، لذا يرغب عدد كبير من الناس في صيام آخر أسبوع في شعبان ومعرفة حكم الشرع في ذلك.

وفي السياق، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان.

واستشهد الأزهر للفتوى، بما جاء عن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»، وهذا في شهر شعبان مُطلقًا.

هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟

وحول معرفة حكم صيام آخر أسبوع في شهر شعبان ، نوه مركز الأزهر العالمي للفتوى باختلاف الفقهاء في حكم الصيام بعد انتصاف شهر شعبان.

وأشار الأزهر العالمي للفتوى إلى 4 آراء فقهية حول صيام آخر أيام شهر شعبان وهي:

الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف. لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو ما قاله ابن عبد البر وهو الذى عليه أئمة الفتوى. عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية. يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.

حكم صيام شهر شعبان

وأوضح الأزهر للفتوى أنه من كان له عادة فى الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه في صيام أول شعبان أو وسطه أو آخره.

ونوه الأزهر للفتوى بأنه أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام فى النصف الثانى من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

حكم صيام النصف الثاني من شعبان

وكانت أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان وهو يوم الشك والموافق ثلاثين من شهر شعبان الهجري في 4 حالات :

أولها بنية قضاء إفطار أيام من رمضان الماضي ثانيها إذا وافق عادة له كصيام يومي الإثنين و الخميس ثالثها الوفاء بنذر لله تعالى رابعها كفارة

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك وهو آخر يوم في شعبان إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.