جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
ديني

ماذا قال النبي عن فضل إطعام الطعام؟.. دار الإفتاء: سبب في دخول الجنة

أحمد سعيد

وضّحت دار الإفتاء المصرية، فضل إطعام الطعام في الإسلام مؤكدة ورود نصوص من الكتاب والسنة على أن إطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأرجاها للقبول حتى جعله الله تعالى من أسباب الفوز بدخول الجنة.

ما فضل إطعام الطعام في الإسلام؟

واستدلت دار الإفتاء، في فتوى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بقول الله تعالى مادحًا عباده المؤمنين: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [الإنسان: 8]، مستشهدة بما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفق عليه.

ماذا قال النبي عن فضل إطعام الطعام؟

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وضّح 7 فضائل لإطعامِ الطَّعام عبر موقعه الرسمى، قائلا إن فضائل إطعام الطعام هى:

دليلُ خيريّة: يقول سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خيارُكم مَن أطعمَ الطَّعامَ». [أخرجه أحمد] فمن غلب شحّ نفسه، وجاد بما في يده، وسدّ جوع محتاج؛ استحق أن يكون من خير الناس.

من أحبِّ الأعمالِ إلى الله: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: «أحبُّ النّاسِ إلى اللهِ أنفعُهم للنّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ سُرورٌ تُدخِله على مُسلمٍ، أو تَكشِفُ عنه كُربةً، أو تَقضي عنه دَينًا، أو تَطرُدُ عنه جُوعًا». [أخرجه الطبراني في الكبير]

من صفاتِ الأبرارِ: يقول المولى تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8] عباد الرحمن المخلصون يطعمون الطعامَ حبًّا، ورجاء في الله وآخرته؛ فيجزيهم ربهم بالوقاية من الشر والعذاب، ويوافيهم بالبركة والسرور والنعيم المقيم. 
وسيلةٌ للنَّجاةِ من النَّار: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: «اتَّقوا النّارَ ولو بشِقِّ تَمرَةٍ». [متفقٌ عليه] فلا تَحتقِرَنَّ قليلًا من الخير، فَرُبَّ لُقمةٍ صغيرةٍ أنقذت صاحبَها من العذاب، وفتحت له أبواب القبول.

من حُسن الإسلام: فقد سأل رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟ قالَ: «تُطْعِمُ الطَّعامَ، وتَقْرَأُ السَّلامَ على مَن عَرَفْتَ ومَن لَمْ تَعْرِفْ». [متفق عليه]

وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم، فقال: يا رسول الله، أوصني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أفْشِ السَّلامَ، وابذُلِ الطَّعامَ، واستحْي من اللهِ استحياءَك رجلًا من أهلِك، وإذا أسأتَ فأحسِنْ». [أخرجه البزار]

سبب لدخول الجنة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعبدوا الرحمنَ، وأطعموا الطعامَ، وأفْشُوا السّلامَ؛ تدخلوا الجنةَ بسلام». [أخرجه الترمذي]

