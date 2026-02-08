برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة

أكد فرنان كارتهايزر، العضو المستقل في البرلمان الأوروبي من لوكسمبورج، أن مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة.

وقال كارتهايزر - في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد-: "لا ينبغي اعتبار مجلس السلام بديلا للأمم المتحدة، فمجلس السلام لا يقدم نفس المزايا التي يوفرها نظام الأمم المتحدة".

ووفقا لـ"كارتهايزر"، فإن عضوية الأمم المتحدة (عالمية)، حيث أن الدول "لا تحتاج إلى دعوة من قوة كبرى واحدة للانضمام إلى الأمم المتحدة، وجميع الدول مرحب بها، بما في ذلك الدول الأصغر أو الأفقر"، علاوة على ذلك، وبحسب كلماته، فإن عضوية الأمم المتحدة رخيصة نسبيا وتعتمد على القدرات المالية للدول.

وتابع قائلا:"يمتلك نظام الأمم المتحدة أساسا قانونيا صلبا، سواء في القانون الدولي أو في النظام القانوني الداخلي للدول الأعضاء فيها "، مشيرا إلى أن عائلة منظمات الأمم المتحدة تغطي تقريباً جميع المجالات السياسية والقضائية التي تهم المجتمع الدولي، وقد اكتسبت خبرة وسلطة هائلة على مر العقود".

وأكد أنه يجب الاستمرار في دعم نظام الأمم المتحدة؛ لأن مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا واقعيا، مضيفا أن "هناك طرق عديدة لكسب الاحترام دون دفع مليار، المهاتما غاندي، على سبيل المثال، لم يكن يملك ملياراً".