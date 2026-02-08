قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة

الامم المتحدة
الامم المتحدة
أ اش أ

أكد فرنان كارتهايزر، العضو المستقل في البرلمان الأوروبي من لوكسمبورج، أن مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة.

وقال كارتهايزر - في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد-: "لا ينبغي اعتبار مجلس السلام بديلا للأمم المتحدة، فمجلس السلام لا يقدم نفس المزايا التي يوفرها نظام الأمم المتحدة".

ووفقا لـ"كارتهايزر"، فإن عضوية الأمم المتحدة (عالمية)، حيث أن الدول "لا تحتاج إلى دعوة من قوة كبرى واحدة للانضمام إلى الأمم المتحدة، وجميع الدول مرحب بها، بما في ذلك الدول الأصغر أو الأفقر"، علاوة على ذلك، وبحسب كلماته، فإن عضوية الأمم المتحدة رخيصة نسبيا وتعتمد على القدرات المالية للدول.

وتابع قائلا:"يمتلك نظام الأمم المتحدة أساسا قانونيا صلبا، سواء في القانون الدولي أو في النظام القانوني الداخلي للدول الأعضاء فيها "، مشيرا إلى أن عائلة منظمات الأمم المتحدة تغطي تقريباً جميع المجالات السياسية والقضائية التي تهم المجتمع الدولي، وقد اكتسبت خبرة وسلطة هائلة على مر العقود".

وأكد أنه يجب الاستمرار في دعم نظام الأمم المتحدة؛ لأن مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا واقعيا، مضيفا أن "هناك طرق عديدة لكسب الاحترام دون دفع مليار، المهاتما غاندي، على سبيل المثال، لم يكن يملك ملياراً".

البرلمان الأوروبي مجلس السلام لوكسمبورج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: مصر من أكبر منتجي التمور عالميًا وتحقق طفرة في التصدير

أميرة صابر

أميرة صابر: مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة يحل أزمة نقص الأنسجة في مصر

إبستين

ما سر توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين الآن؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد