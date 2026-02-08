قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
إيمان طلعت

اعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، فضلا عن البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، إلى جانب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية الخارجية.

وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 96.11%، حيث تقدم للامتحانات 263064 حضر منهم 261276، كما بلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية الأزهرية نحو 82.40%، حيث تقدم للامتحانات 206208، حضر منهم 203758، في حين تقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، 775 طالب حضر منهم 748 وبلغت نسبة النجاح 96.5٪.

وفيما يتعلق بنتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية لدول(تنزانيا، تشاد، نيجيريا ، النيجر، إندونيسيا، العراق، الصومال) جاءت نسبة النجاح  52.03٪، وهي ما  تعكس استمرار جهود الأزهر الشريف في دعم العملية التعليمية بالمعاهد الخارجية ونشر منهجه الوسطي في مختلف دول العالم.

ووجَّه وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى المعاهد، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي:
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 
https://natiga.azhar.eg/indexprep.html

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 
https://natiga.azhar.eg/indexprimary.html

الضويني وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية وكيل الأزهر وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادة الاعدادية وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادة الابتدائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

ارشيفية

تأجيل دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبوبكر لـ8 مارس

إسعاف

إصابة شخصين وإحداث تلفيات بغرفة الجراحة فى مشاجرة بمستشفى كفر شكر

النيابة العامة تُوفِد أعضاءً لإلقاء دورات تدريبية متخصصة

النيابة العامة تُوفِد أعضاءً لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمملكة المغربية

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد