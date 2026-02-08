قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
خناقة شوارع.. المصري يتأخر بهدف أمام كايزر تشيفز في الشوط الأول

مباراة المصري وكايزر تشيفز
مباراة المصري وكايزر تشيفز
يسري غازي

أنهي فريق المصري البورسعيدي الشوط الأول متأخرا بهدف دون رد أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.


بدأ اللقاء بمحاولة للنادي المصري بعد كرة عرضية من دغموم على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

في الدقيقة 12 شهدت فرصة خطيرة لصالح فريق كايزر تشيفز بعد تسديدة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء عن طريق ليليبو وتمر الكرة أعلى مرمي النادي المصري.

وشهدت الدقيقة 15 فرصة للنادي المصري بعد عرضية من ضربة حرة وتصدى لها الدفاع ومتابعة وتسديدة من منذر طمين على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى مرمى حارس كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 32 لصالح فريق كايزر تشيفز بداعي لمسة يد لاعب النادي المصري أحمد أيمن منصور.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة 33 ضد خالد صبحي بداعي الإعتراض على القرارات التحكيمية.
في الدقيقة 35 نشبت مشادات كلامية وخناقة بين لاعبي المصري وكايزر تشيفز بعد احتساب ركلة الجزاء.

وافتتح نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي التسجيل في الدقيقة 38 بهدف من ركلة جزاء في شباك المصري البورسعيدي عن طريق اللاعب فلافيو .

المصري كايزر تشيفز الكونفدرالية ليليبو دور المجموعات خالد صبحي

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

المفتي: إسرائيل كيان غير شرعي تاريخيا وجغرافيا.. وأصولهم تفقدهم مفهوم الشعب الحقيقي

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

