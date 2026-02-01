قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
رحلات مخفضة بالقطار الكهربائي لنقل 3000 شاب إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن توقعات مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم، الأحد.

الزمالك والمصري البورسعيدي 

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "ما هي توقعاتك لمباراة الزمالك والمصري اليوم؟".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام مضيفه المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة على أمل تحقيق الفوز للصعود للمركز الأول وضمان بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية.

فيما يحاول فريق المصري البورسعيدي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة بعد الخروج بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الثالثة أمام الزمالك.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - الونش - أحمد عبد الرحيم (إيشو)- محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل - نبيل عماد دونجا- آدم كايد.

الهجوم: شيكو بانزا  - خوان بيزيرا - سيف الدين الجزيري.

ويعاني نادي الزمالك من غياب عدد كبير من اللاعبين قبل مواجهة المصري وهم محمود جهاد - أحمد ربيع - أحمد فتوح - محمد شحاتة - عمر جابر -عمرو ناصر للإصابة

فيما يغيب المغربي محمود بنتايك، لعدم الجاهزية الفنية، وتم استبعاد محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

وتقام مباراة المصري ضد الزمالك اليوم، الأحد، على ملعب ستاد السويس في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة “بين سبورت”.

الزمالك المصري اليوم المصري البورسعيدي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام المتوقع قبل موقعة الدوري الإنجليزي

شوبير

شوبير: الكاف يستعد لإصلاح التحكيم بعد أزمة نهائي إفريقيا

حمزة عبد الكريم

موعد إعلان برشلونة عن التعاقد الرسمي مع حمزة عبد الكريم

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد