9 غيابات في صفوف الزمالك أمام المصري بموقعة الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام مضيفه المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة على أمل تحقيق الفوز للصعود للمركز الأول وضمان بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية.

فيما يحاول فريق المصري البورسعيدي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة بعد الخروج بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الثالثة أمام الزمالك.

ويعاني نادي الزمالك من غياب عدد كبير من اللاعبين قبل مواجهة المصري وهم محمود جهاد - أحمد ربيع - أحمد فتوح - محمد شحاتة - عمر جابر -عمرو ناصر للإصابة

فيما يغيب المغربي محمود بنتايك، لعدم الجاهزية الفنية، وتم استبعاد محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

وتقام مباراة المصري ضد الزمالك اليوم، الأحد، على ملعب ستاد السويس في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة “بين سبورت”.