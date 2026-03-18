فيه قصور في الاستيعاب عند البعض.. مؤلف العمل يعلق بعد اعتذار محمد إمام بشأن مسلسل الكينج

علق المؤلف محمد صلاح العزب على اعتذار محمد إمام بشأن مشهد الولادة بمسلسل الكينج، وذلك بعد هجوم الدكتور خالد منتصر.

وقال مؤلف مسلسل الكينج، محمد صلاح العزب، عبر حسابه على موقع فيسبوك أن الأمر لا يستدعي اعتذارا، مشيرا إلى أن الفنان محمد إمام متربي 3 مرات، في إشارة إلى أخلاقه الشخصية.

وأضاف العزب أن هناك خلطا لدى بعض المشاهدين بين الممثل والشخصية الدرامية، قائلا إن الشخصية الدرامية هي التي تحاسب على تصرفاتها، وليس الممثل أو المؤلف أو المخرج.

وتابع أن بعض الجمهور يفتقر إلى استيعاب هذا الفارق، ما يؤدي إلى مهاجمة صناع العمل بسبب أفعال أو أقوال تصدر عن شخصيات خيالية داخل السياق الدرامي.

واكد أن الشخصية داخل المسلسل ارتكبت العديد من الأفعال الإجرامية مثل القتل والاتجار بالسلاح، وهو ما تقبله الجمهور في إطار الدراما، متسائلا عن سبب الاعتراض على مشهد يحمل تعبيرا شعبيا غير متعلم، واعتباره الأزمة الأكبر.

وأوضح: فيه قصور في الاستيعاب عند البعض.. يعني الشخصية قتلت وحرفت وتاجرت في السلاح وده كله عادي.. لكن لما يتكلم بوعيه الشعبي الغير متعلم يبقى دي الجريمة المزعجة.

واعتذر الفنان محمد عادل إمام، عبر صفحته علي موقع فيسبوك، عن مشهد الولادة، والذي ظهر ضمن احداث مسلسل الكينج.

وقال محمد عادل إمام في منشوره: لاحظت الفترة الاخيرة جدل على مشهد الولادة في مسلسل الكينج .. كنت حابب اوضح اني مش قصدي اقلل من مهنة عظيمة او من الحدث نفسه .. انتوا كبرتوا الموضوع ليه كده على العموم اسف على اي سوء تفاهم .