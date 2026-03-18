مسلسل الكينج الحلقة 29 .. القبض على حنان مطاوع ومقتل ميرنا جميل

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث المؤلمة فى حياة حمزة والتى من ابرزها ، قتل بيبو (مصطفى البنا) ودخول حمزة فى حالة حزن شديدة ، وطلبت منه زوجته هدية (ميرنا جميل) ان يبتعد عن تجارة السلاح.

وتواصل ادم مع حمزة (محمد عادل إمام) وعرض عليه ان ينضم للكيان معه ولكن حمزة رفض ، وتواصل ايضا مع بدير (عمرو عبد الجليل) وياقوت (مصطفي خاطر) .

وقرر ياقوت ان يخرب شغل شقيقه حمزة ، واخبر حمزة زمزم (حنان مطاوع) انه سيساعدها فى خروجها من السجن بعد ان ورطها آدم فى قضية اثار.

وانتهت احداث الحلقة بإقتحام شاهين الروسي منزل حمزة ووجد هدية وقام بقتلها عن سؤاله عن حمزة.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.