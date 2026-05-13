وعدى العمر قدامنا.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل آخر أغنية جمعته بـ هاني شاكر

رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

«وعدي العمر قدامنا».. مصطفى كامل يكشف تفاصيل آخر أغنية جمعته بـ هاني شاكر
كشف الفنان مصطفى كامل، خلال ندوة تأبين الفنان الراحل هاني شاكر، المقامة حاليًا داخل أكاديمية الفنون، عن تفاصيل آخر عمل فني كان من المقرر أن يجمعه بأمير الغناء العربي قبل رحيله.

وأكد مصطفى كامل أن هاني شاكر ظل عاشقًا للفن والموسيقى حتى آخر لحظات حياته، رغم أزمته الصحية، مشيرًا إلى أنه تحدث معه قبل دخوله المستشفى مباشرة، وكان مهتمًا بمتابعة الأغنية الجديدة التي يتم التحضير لها.

وقال مصطفى كامل خلال الندوة:
“قبل دخوله المستشفى سألني عن الأغنية اللي بحضرها له، وكان متحمس جدًا يسمعها”.

وفاجأ مصطفى كامل الحضور بغناء جزء من الأغنية التي لم تُطرح بعد، والتي كان من المفترض أن يقدمها هاني شاكر، وجاء من كلماتها:

 “وعدى العمر قدامنا
وجريت بينا أيامنا
سنين مرت بيها سنين
ودي الأيام وبيفوتوا
وعاملين نفسنا عايشين” 

وشهدت الندوة حالة من التأثر والحزن بين الحضور، خاصة بعد كلمات الأغنية التي حملت طابعًا إنسانيًا مؤثرًا عن العمر والذكريات ومرور الزمن.

يُذكر أن ندوة التأبين أُقيمت بحضور عدد من نجوم الفن والموسيقى ومحبي هاني شاكر، الذين حرصوا على استعادة ذكرياتهم معه والحديث عن مشواره الفني الكبير، الذي جعله واحدًا من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي.

رانيا يوسف تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
