نسيانك صعب أكيد.. ليلة استثنائية في حب هاني شاكر بأكاديمية الفنون

شهدت أكاديمية الفنون مساءً اليوم يوم مميزاً حمل عنوان “نسيانك صعب أكيد”، وذلك خلال ندوة فنية خاصة احتفاءً بمسيرة أمير الغناء العربي هاني شاكر، وسط حضور كبير من الفنانين و محبي الفنان الراحل هاني شاكر وبمشاركة خاصة من نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.

الندوة تحولت إلى ليلة من الحنين والذكريات، حيث استعاد الحضور أبرز المحطات الفنية والإنسانية في مشوار هاني شاكر، بداية من انطلاقته المبكرة وحتى تحوله إلى واحد من أهم الأصوات الرومانسية في الوطن العربي، بعدما قدم عشرات الأغاني التي ارتبطت بوجدان الجمهور على مدار سنوات طويلة.

وخلال الندوة ، تحدث مصطفى كامل عن القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها هاني شاكر، مؤكداً أن لقب “أمير الغناء العربي” لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تاريخ طويل من الالتزام الفني والاحترام والحفاظ على شكل الأغنية المصرية. كما أشاد بأخلاقه الإنسانية ومواقفه الداعمة لكثير من الفنانين داخل الوسط الغنائي.

وشهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من الحضور، خاصة مع عرض مجموعة من اللقطات النادرة والصور التي وثقت أهم مراحل مشواره الفني، إلى جانب الحديث عن أغانيه الشهيرة التي ما زالت حاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور، ومنها “نسيانك صعب أكيد” التي حملت الندوة اسمها، باعتبارها واحدة من أبرز الأغاني الرومانسية التي شكلت علامة خاصة في مشواره.