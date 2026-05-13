قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
محمد صادق إسماعيل: الشراكة المصرية الأوغندية تمتد لملفات التنمية والأمن في أفريقيا
بـ25 طعنة.. القبض على صاحب شركة هشم رأس زوجته في بدر
رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية
خلال زيارة ترامب إلى بكين.. ديمقراطيون بالكونجرس يضغطون لإتمام صفقة أسلحة ضخمة لتايوان
مدرسة خاصة تلزم الأهالي بدفع مصروفات العام القادم بزيادة 40 ألف جنيه..والتعليم تحقق
رمموا منزلي.. أحد المستفيدين من المبادرة: اللي عملته حياة كريمة مكنتش أحلم بيه
ثلاث مباريات ودية للمغرب استعدادا لكأس العالم
إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى يوم عرفة 2026؟.. موعد وقفة عرفات وفضل هذا اليوم العظيم

يوم عرفة 2026
يوم عرفة 2026
أحمد سعيد

يترقب المسلمون في أنحاء العالم موعد يوم عرفة 2026 فهو أفضل أيام الدنيا لما يحمله هذا اليوم المبارك من فضل عظيم ومكانة كبيرة، كما أنه أحد أهم مناسك الحج، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات يدعون ربهم، لذا يبحث عدد كبير من الناس مع اقتراب موسم الحج عن تاريخ وقفة عرفات 2026، وموعد عيد الأضحى المبارك، وأفضل الأدعية المستحبة في يوم عرفة، إلى جانب الأعمال الصالحة في هذا اليوم وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية. 

متى يوم عرفة 2026؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم عرفة لعام 2026 سيوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وذلك وفقًا للحسابات المبدئية التي تعتمد على رؤية هلال شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2026

من المتوقع أن يأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 بعد وقفة عرفات ليكون في يوم الأربعاء 27 مايو 2026، أي بعد يوم واحد من وقفة عرفات.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرياً وذلك بعد صلاة مغرب يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، لتحديد بداية الشهر الهجري وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك بشكل رسمي.

كما أكدت دار الإفتاء التزامها بما تعلنه المحكمة العليا السعودية بشأن رؤية الهلال، خاصة أن المملكة العربية السعودية تسبق مصر بيوم في التقويم الهجري، حيث يتم استطلاع الهلال هناك مساء السبت 16 مايو.

فضل يوم عرفة

ومن جانبها، ذكرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عددا من فضل يوم عرفة ومنها:

إكمال الدين وإتمام النعمة: ففي هذا اليوم الخالد، تُوجت الرسالة واكتمل البنيان؛ ليكون عرفة شاهدًا على أعظم إعلان رباني بتمام النعمة وكمال الدين لأمة الإسلام.

مباهاة الله بأهل الموقف للحجاج: ففي مشهد مهيب تتجلى فيه عظمة الخالق، حين يباهي الله ملائكة السماء بعباده الذين أتوه شعثًا غبرًا، معلنًا للعالمين فضل الافتقار بين يديه.

تكفير الذنوب للحاج ولغير الحجاج: لأن أبرز ما ورد في فضل يوم عرفة أنه بوابة واسعة لمحو عثرات الماضي وبناء مستقبل مشرق، حيث يغسل الله ذنوب عامين بصيام يوم واحد، ويمحو خطايا العمر بوقفة إخلاص.

يوم العتق الأكبر من النار: إنه يوم "الجائزة الكبرى" الذي تتسابق فيه القلوب نحو النجاة؛ فلا يوجد يوم يمنُّ الله فيه بالعتق من النيران أكثر من يوم عرفة، لا يوجد يوم في السنة يُعتق فيه رقاب من النار مثل يوم عرفة؛ فهو يوم "الجائزة الكبرى".

أفضل الأدعية المستحبة في يوم وقفة عرفات

  • اللهم في يوم عرفة سامحني على كل صلاة تركتها وكل صلاة أخرتها واجعلني يارب محافظا عليها وثبتني يارب على دينك حتى القاك.
  • اللهم لا تردنا خائبين، ولا تعيدنا محرومين، وتب علينا يا أرحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يوم عرفة.
  • اللهم لاتجعل يوم عرفة يمضي إلا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا واستجبت دعاءنا ورضيت عنا يامجيب السائلين ياالله.
  • يوم عرفة اللهم إن لنا أحباب في القبور قد طال رقادهم اللهم أغفر لهم وأرحمهم وتجاوز عنهم ونقهم من الذنوب والخطايا.
  • اللهم في يوم عرفة اعتق رقابنا من النار، لاتحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.. ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار
  • -ربَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين.
  • -اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عرفة ارحم من ذهبوا واغفر لهم اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنه لا يغلق أبدا.
  • -اللهم اجعلنا ممن نال نصيب العتق في يومك الفضيل واغفر لنا وارحمنا وجازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا.
  • -اللهم في يوم عرفة، افرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وابعدنا من كل شر يا رب.
  • الحمد الله على بلوغ العشر والحمد الله على تمام صيام يوم عرفه اللهم اجعلنا من المقبولين ومن المغفورين وعيدكم مكلل با الأفراح والمسرات.
  • اللهم لاتطوي يوم عرفة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا وفرجت همومنا، وشفيت مرضانا.
موعد يوم عرفة 2026 يوم عرفة 2026 يوم عرفة متى يوم عرفة 2026 الحج تاريخ وقفة عرفات 2026 وقفة عرفات 2026 موعد عيد الأضحى أفضل الأدعية المستحبة موعد عيد الأضحى 2026 عيد الأضحى 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

"المركزي البرازيلي"

"المركزي البرازيلي" يحذر من تداعيات حرب إيران على التضخم والأسواق العالمية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: نسعى نحو التكامل الصناعي لزيادة تنافسية منتجاتنا خارجيًا

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم في البنوك الأربعاء 13 مايو 2026.. أعلى سعر للبيع والشراء

بالصور

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد