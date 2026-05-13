متى يوم عرفة 2026؟.. موعد وقفة عرفات وفضل هذا اليوم العظيم

يترقب المسلمون في أنحاء العالم موعد يوم عرفة 2026 فهو أفضل أيام الدنيا لما يحمله هذا اليوم المبارك من فضل عظيم ومكانة كبيرة، كما أنه أحد أهم مناسك الحج، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات يدعون ربهم، لذا يبحث عدد كبير من الناس مع اقتراب موسم الحج عن تاريخ وقفة عرفات 2026، وموعد عيد الأضحى المبارك، وأفضل الأدعية المستحبة في يوم عرفة، إلى جانب الأعمال الصالحة في هذا اليوم وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية.

متى يوم عرفة 2026؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم عرفة لعام 2026 سيوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وذلك وفقًا للحسابات المبدئية التي تعتمد على رؤية هلال شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2026

من المتوقع أن يأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 بعد وقفة عرفات ليكون في يوم الأربعاء 27 مايو 2026، أي بعد يوم واحد من وقفة عرفات.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرياً وذلك بعد صلاة مغرب يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، لتحديد بداية الشهر الهجري وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك بشكل رسمي.

كما أكدت دار الإفتاء التزامها بما تعلنه المحكمة العليا السعودية بشأن رؤية الهلال، خاصة أن المملكة العربية السعودية تسبق مصر بيوم في التقويم الهجري، حيث يتم استطلاع الهلال هناك مساء السبت 16 مايو.

فضل يوم عرفة

ومن جانبها، ذكرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عددا من فضل يوم عرفة ومنها:

إكمال الدين وإتمام النعمة: ففي هذا اليوم الخالد، تُوجت الرسالة واكتمل البنيان؛ ليكون عرفة شاهدًا على أعظم إعلان رباني بتمام النعمة وكمال الدين لأمة الإسلام.

مباهاة الله بأهل الموقف للحجاج: ففي مشهد مهيب تتجلى فيه عظمة الخالق، حين يباهي الله ملائكة السماء بعباده الذين أتوه شعثًا غبرًا، معلنًا للعالمين فضل الافتقار بين يديه.

تكفير الذنوب للحاج ولغير الحجاج: لأن أبرز ما ورد في فضل يوم عرفة أنه بوابة واسعة لمحو عثرات الماضي وبناء مستقبل مشرق، حيث يغسل الله ذنوب عامين بصيام يوم واحد، ويمحو خطايا العمر بوقفة إخلاص.

يوم العتق الأكبر من النار: إنه يوم "الجائزة الكبرى" الذي تتسابق فيه القلوب نحو النجاة؛ فلا يوجد يوم يمنُّ الله فيه بالعتق من النيران أكثر من يوم عرفة، لا يوجد يوم في السنة يُعتق فيه رقاب من النار مثل يوم عرفة؛ فهو يوم "الجائزة الكبرى".

أفضل الأدعية المستحبة في يوم وقفة عرفات