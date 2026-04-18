موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة

موعد يوم عرفة 2026 ، بدأ المواطنون في مصر والعالم الإسلامي سباق البحث عن موعد يوم عرفة 2026 وموعد عيد الأضحى 2026.

وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة لارتباطها بشعائر الحج الروحانية، فضلاً عن كونها تمثل الإجازة الرسمية الأطول التي ينتظرها الموظفون في القطاعين العام والخاص للاستجمام وقضاء العطلات العائلية.

موعد يوم عرفة 2026

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية، وذلك بعد غروب شمس أمس الجمعة الموافق 17 أبريل 2026.

وأوضحت در الإفتاء في بيان لها، أن أول شهر ذو القعدة لعام 1447 هجرية، سيكون غدا الأحد الموافق 19 أبريل، منوهة بأن غدا السبت هو المتمم لشهر شوال.

وتشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن هلال شهر ذي القعدة ولد في تمام الساعة 1:53 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي أمس الجمعة (يوم الرؤية).

وطبقاً للمعطيات الفلكية، فإن القمر سيغرب بعد غروب شمس يوم الجمعة في سماء مكة المكرمة ، بمدد تصل إلى 6 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في سماء باقي المحافظات المصرية ما بين 7 إلى 14 دقيقة.

وعلى صعيد العواصم العربية والإسلامية، تظهر الحسابات تفاوتاً في مدد بقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، حيث تتراوح المدد بين 2 و21 دقيقة في معظم الدول.

وفي المقابل، يغرب الهلال قبل غروب الشمس في بعض المدن مثل مقديشيو بالصومال بفارق دقيقتين، وكوالالمبور بماليزيا بـ 10 دقائق، وجاكرتا بإندونيسيا بـ 14 دقيقة، مما يجعل رؤيته في هذه المناطق مستحيلة يوم الجمعة.

وبناءً على هذه التوقعات العلمية، يرجح الفلكيون أن تكون غرة شهر ذي القعدة فلكياً يوم السبت الموافق 18 إبريل 2026.

بناءً على هذه المعطيات العلمية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم ل شهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكياً يوم الاثنين 18 مايو 2026.

ووفقاً لهذا التسلسل، يوافق يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) يوم الاثنين 25 مايو، بينما تحل وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

موعد عيد الأضحى 2026

وفقًا للحسابات نفسها، من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى2026 فلكيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 مايو، وهو يوم وقفة عرفات، ومن المنتظر أن تعلن الحكومة لاحقًا عدد أيام الإجازة الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى2026 كما يلي:

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات.

الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس والجمعة 28 - 29 مايو: استكمال أيام العيد.

ويكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو، وهي الأيام التي تشهد ذروة المناسك في الأراضي المقدسة ومظاهر الاحتفال بتقديم الأضاحي في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

فضل يوم عرفة

وورد الكثير من الأحاديث التي تثبت فضل يوم عرفة ، فهو يوم مغفرة للذنوب ورفعة الدرجات ومغفرة السيئات وقضاء الحاجات وفيه من الأسرار ما ينبغي الوقوف عليها والتأمل فيها.

وثبت عن فضل يوم عرفة أنه يوم تجديد العهد لله واستجابة للفطرة ، فيقول الله (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ).

عن فضل يوم عرفة ، ثبت أنه يوم عتق النيران ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» رواه مسلم في الصحيح.

وثبت عن فضل يوم عرفة ، ما ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

الدعاء في يوم عرفة

مستجاب لجميع العباد، كما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي (3585).

من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم عرفة هو " اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وعفوا عما تعلم إنك الأعز الأكرم"، وأشرف ما في الدنيا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

كذلك قول لا إله إلا الله هو من أفضل الذكر خلال يوم عرفة، بالإضافة إلى الاستغفار، وحسن التأدب، والابتسام فى وجه المؤمنين.