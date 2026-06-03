قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد عكاشة: الأمن الخليجي بات رهينة الصراع وإيران تستدرج أمريكا لإعادة رسم نفوذها بالمنطقة
صراخ حتى الموت| كواليس مفجعة بشأن وفاة «رباب» على يد زوجها.. والسبب غسالة
مساعد فيريرا يورط الزمالك في إيقاف القيد رقم 17.. و60 ألف دولار وراء الأزمة
كيف نوازن بين الدنيا والدين دون تقصير؟.. أمين الفتوى يجيب
أحمد موسى عن أزمة أرض نادي الزمالك والأوقاف بميت عقبة: لا نية لسحبها
درجات الحرارة هتوصل 44.. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
ميناء دمياط يستقبل وفدا دوليا لدراسة جاهزيته كميناء محورى لتموين السفن بالوقود البديل
أروى جودة: زوجي الإيطالي غيور وببيعرف يطبخ.. وحلم الأمومة سايباه على ربنا
رقم قياسي غير مسبوق.. مصر تقترب من حاجز 5 ملايين طن قمح محلي
أيمن عبد الغني: مستعدون لامتحانات الثانوية الأزهرية.. كل الأسئلة من داخل المنهج.. وهذه آليات مواجهة الغش في اللجان هذا العام| فيديو وصور
مصدر: حسين الشحات يفاضل بين عرض ليبي وآخر قطري
كاسيميرو: غياب البرازيل عن صدارة الترشيحات سيحفز المنتخب في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل من جنيف: فلسطين قضية كل من يؤمن بالحرية والعدالة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حالياً بمدينة جنيف السويسرية، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للأمة العربية ورمزاً للنضال من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مشدداً على أن الدفاع عن حقوق العمال والشعب الفلسطيني يمثل مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره...جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، وبمشاركة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونجبو، وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم، وذلك بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري.
وفي مستهل كلمته، رحب الوزير بالمشاركين في الملتقى، معرباً عن تقديره لكافة الحضور الذين يجسدون بمشاركتهم موقفاً داعماً للقضية الفلسطينية ورافضاً لكل أشكال القمع والظلم الواقع على عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجولان ولبنان الشقيق، مؤكداً أهمية استمرار هذا الحراك الدولي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبالنيابة عن المجموعة العربية، وبالأصالة عن حكومة جمهورية مصر العربية، تقدم الوزير بخالص التهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة بمناسبة اعتماد مؤتمر العمل الدولي، في دورته الحالية، وبأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، تنفيذ القرار الصادر عن الدورة السابقة بشأن تعديل الوضعية القانونية لدولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية وتعزيز حقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة، بما يرسخ وضعها كدولة مراقب داخل المنظمة...وأكد أن هذا القرار يعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد المكانة المستحقة لدولة فلسطين داخل منظومة العمل الدولية، كما يجسد اعترافاً متنامياً بحق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه والدفاع عن قضاياه داخل المحافل الدولية المعنية بالعمل والتنمية والعدالة الاجتماعية...وجدد الوزير التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أن مصر ستواصل دعمها لكل الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وتحقيق تطلعاته الوطنية.

كما توجه بالشكر إلى السيد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، تقديراً لجهوده المخلصة في تنظيم هذا الملتقى ومتابعته المستمرة للقضية الفلسطينية ووقوفه الدائم إلى جانب حقوق العمال والشعب الفلسطيني، مثمناً كذلك حضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونجبو ومشاركته في أعمال الملتقى، بما يعكس التزام المنظمة الدولية بمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والدفاع عن حقوق العمال في مختلف أنحاء العالم...وأوضح رداد أن انعقاد هذا الملتقى تحت مظلة منظمة العمل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة، متسائلاً عن إمكانية تطبيق معايير العمل الدولية في ظل واقع يرزح تحت الاحتلال والإقصاء والانتهاكات اليومية... وأكد أن هذا المحفل الدولي يمثل منصة مهمة لإعلاء صوت الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال، وتسليط الضوء على ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة تتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ التي قامت عليها المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية تستدعي تحركاً عاجلاً لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتجويع وتعذيب وهدم للمنازل والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستهداف الكوادر الطبية والنساء والأطفال والشيوخ، ومحاولات التهجير القسري، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني...كما أعرب، باسم المجموعة العربية، عن إدانته لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته سلطات الاحتلال، معتبراً أنه يمثل تكريساً للسياسات العنصرية ومزيداً من الانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لإلغائه والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين...وأكد الوزير أن المجموعة العربية ترى أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الإدانات والتضامن المعنوي إلى مرحلة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على ضرورة إحالة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني إلى الجهات القضائية الدولية المختصة، ومحاسبتهم وفقاً للقانون الدولي، خاصة في ظل استمرار استهداف العمال الفلسطينيين ومصادر رزقهم وحقهم في الحياة والعمل الكريم.

وأضاف أن القرار التاريخي الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي بشأن وضع فلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحضور الفلسطيني داخل المنظمات الدولية، إلا أن قيمة هذا القرار ستظل مرتبطة بمدى ترجمته إلى إجراءات عملية تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده وتعزيز فرص التنمية والتشغيل...ودعا الوزير المؤسسات الدولية وصناديق التمويل والشركاء التنمويين إلى حشد مزيد من الجهود والموارد لدعم برامج التشغيل والتدريب المهني في فلسطين، وتعزيز دور صندوق التشغيل الفلسطيني، بما يسهم في استحداث فرص عمل حقيقية للشباب الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية، وتمكين العمال الفلسطينيين من الحصول على فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية..

وأكد رداد أن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب وحدهم، بل قضية كل من يؤمن بقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن نصرة الشعب الفلسطيني تمثل تجسيداً حقيقياً للإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت عليها منظمة العمل الدولية...وفي ختام كلمته، وجه تحية تقدير وإجلال إلى شهداء فلسطين، وإلى كل عامل فلسطيني فقد حياته وهو يسعى لكسب رزقه أو الدفاع عن حقه في الحياة، وإلى الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين سقطوا ضحايا للاعتداءات والانتهاكات، مؤكداً أن تضحيات الشعب الفلسطيني ستبقى شاهداً على نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة والاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير العمل مؤتمر العمل الدولي حسن رداد وفد مصر يجنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي للمحلة الكبرى

السكة الحديد

تعديلات على جداول تشغيل القطارات خلال الصيف.. قرار عاجل من "السكة الحديد"

بالصور

لمرضى القولون التقرحي.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد