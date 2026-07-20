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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد أبو العينين يكرم أبطال إنقاذ أسرة من الغرق بالغربية: مكافأة مالية تقديرًا لشجاعتهم وموقفهم الإنساني

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
رنا عبد الرحمن

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قرر تكريم عدد من الشباب الذين شاركوا في إنقاذ أسرة من الغرق بمحافظة الغربية، وذلك تقديرًا لما أظهروه من شجاعة وإقدام خلال تعاملهم مع الحادث، ونجاحهم في إنقاذ أفراد الأسرة قبل وقوع كارثة.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن قرار التكريم يأتي في إطار تقدير النماذج الإيجابية التي تضرب أروع الأمثلة في الشهامة وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن ما قام به هؤلاء الشباب يستحق الإشادة والدعم، باعتباره نموذجًا مشرفًا للبطولة والعمل الإنساني.

وأشار إلى أن النائب محمد أبو العينين وجّه رسالة شكر وتقدير لأبطال الواقعة، مثمنًا سرعة استجابتهم وتدخلهم في الوقت المناسب، وهو ما ساهم في إنقاذ أفراد الأسرة من الغرق، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعكس القيم الأصيلة للمجتمع المصري وروح التعاون والتكاتف بين المواطنين.

وأضاف موسى أن أبو العينين قرر منح الأبطال مكافأة مالية، تعبيرًا عن امتنانه لما قدموه من تضحية وشجاعة، وتشجيعًا لهم ولكل من يسارع إلى تقديم العون للآخرين في المواقف الإنسانية والطارئة.

وأكد أن تكريم أصحاب المواقف النبيلة يمثل رسالة مهمة للمجتمع، مفادها أن الدولة ومؤسساتها تحرص على دعم النماذج الإيجابية والاحتفاء بها، لما لها من دور في ترسيخ قيم الشجاعة والإيثار والمسؤولية المجتمعية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بتوجيه التحية لأبطال الواقعة، ناقلًا رسالة النائب محمد أبو العينين لهم، والتي قال فيها: “شكرًا لكم على ما قدمتموه، وأنتم نموذج يُحتذى به في الشهامة والإنسانية”، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تظل مصدر فخر وإلهام للمجتمع بأكمله.

محمد أبو العينين الغربية صدى البلد

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