تراجع أسعار النفط مع ترقب جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار التصعيد العسكري

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق للتقارير التي تحدثت عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في مقابل استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين، وتهديد جماعة الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 35 سنتًا، أو بنسبة 0.4%، إلى 88.87 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، عند 82.47 دولارًا للبرميل.

وكان العقدان يتداولان دون أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، والتي سجلاها خلال الجلسة السابقة.

وقال تيم واترير، كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد: “إن تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية مهمة لأنها تزيد من مخاطر تعطل صادرات دولة أخرى تعد من كبار مصدري النفط.”

وفي تطور منفصل، قال مسؤول إيراني كبير إن طهران تلقت مقترحًا من الوسطاء لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، في إطار الجهود الرامية إلى إنقاذ الاتفاق المؤقت الموقع في 17 يونيو، والذي يهدف إلى تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب التي بدأت في 28 فبراير بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وجاء هذا التحرك الدبلوماسي بعد ليلة جديدة من الضربات الأمريكية على مدن إيرانية، وهجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على أصول عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة جديدة من الضربات ضد إيران.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي جي، في مذكرة: “لقد قطع النفط شوطًا طويلًا بالفعل، ومن المؤكد أن لديه القدرة على الارتفاع مجددًا.

ومع ذلك، فإن الأحاديث التي ظهرت خلال الليل بشأن خفض التصعيد ومحادثات السلام تبدو، في الأجل القصير، وكأنها تحد من مكاسب الأسعار في الوقت الحالي. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تلك المحادثات ستسفر عن أي نتائج.”