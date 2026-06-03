وزير الري يشهد انعقاد ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي 2026 لمحافظتي بني سويف والمنيا

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انعقاد "ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظتي بني سويف والمنيا"، بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظتي بني سويف والمنيا.

وخلال فعاليات ورشة العمل، تم عرض التقرير الذي أعده قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري عن موقف المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا، كما تم عرض تقريري المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف، والسيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، لاستعراض الموقف المائي خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، من حيث تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، وصيانة بوابات أفمام الترع، وقناطر الحجز، وصيانة محطات الرفع.

وخلال الورشة، دار حوار بين السيد الأستاذ الدكتور/ الوزير والسادة المهندسين والعاملين الحضور حول التحديات التي تواجه منظومة العمل ومقترحات التعامل معها من مختلف النواحي (الفنية - الإدارية - القانونية)، حيث أكد السيد الوزير على استقبال أي أفكار جديدة لمشروعات أو مقترحات للتطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل، ودراستها لتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.

وأوضح الدكتور سويلم أن عقد ورش العمل بالمحافظات يهدف إلى تقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، والتواصل المباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة.

وقد أشاد الدكتور سويلم بجهود أجهزة مصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، ومجهوداتهم المبذولة في خدمة المنتفعين.

وقد وجه الدكتور سويلم برفع معدلات إزالة التعديات بنطاق الإدارة العامة لحماية نهر النيل بمحافظة بني سويف، مع استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على مجرى نهر النيل وصون أملاك الدولة.

كما وجه سيادته بسرعة نهو الأعمال اللازمة لحسم تحديات الرى على ترعة الحريقة بمحافظتي بني سويف والمنيا، كما وجه سيادته بسرعة نهو أعمال تأهيل ترعة حاجر اللاهون بمحافظة بني سويف طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.

كما وجه الدكتور سويلم بالاستعانة بالدراسات المُعدة سابقًا لعدد من المواقع على جسور بحر يوسف، بهدف ضمان استقرار هذه الجسور وتوفير المناسيب الآمنة على امتداد بحر يوسف، وإجراء دراسات مستفيضة للمواقع التي تحتاج إلى ذلك.

كما تفقد الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، والتقى سيادته بالسادة العاملين بمجمع الري، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة، وخدمة المنتفعين، وتوصيل مياه الري للمزارعين، مشيرًا إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، موجهًا بتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تتطلبها منظومة العمل بالإدارة.