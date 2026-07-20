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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
أسماء عبد الحفيظ

أصبح الإسبانش لاتيه من أكثر مشروبات القهوة رواجًا خلال الفترة الأخيرة، لكن مع مذاقه الحلو وقوامه الكريمي يتساءل كثيرون: هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ والإجابة تعتمد على طريقة تحضيره وعدد الأكواب التي يتم تناولها يوميًا.

هل الإسبانش لاتيه يسبب زيادة الوزن؟

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الإسبانش لاتيه لا يسبب زيادة الوزن بمفرده، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية اليومية، وهو ما قد يساهم في اكتساب الوزن مع مرور الوقت إذا تجاوز الشخص احتياجاته من الطاقة.

لماذا يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة؟

يرجع ذلك إلى احتوائه على:

  • الحليب المكثف المحلى، وهو غني بالسكر.
  • الحليب كامل الدسم، الذي يضيف المزيد من السعرات والدهون.
  • أحيانًا تُضاف إليه صوصات أو كريمة مخفوقة في بعض المقاهي، ما يزيد من محتواه من السعرات الحرارية.

كم يحتوي الإسبانش لاتيه من السعرات؟

تختلف السعرات الحرارية حسب حجم الكوب والمكونات المستخدمة، لكن الكوب المتوسط قد يحتوي على نحو 180 إلى 300 سعرة حرارية أو أكثر، خاصة إذا أُعد بالحليب كامل الدسم مع كمية كبيرة من الحليب المكثف المحلى.

هل يمكن شربه أثناء الرجيم؟

يمكن تناوله من حين لآخر إذا كان ضمن إجمالي السعرات اليومية، ولتقليل السعرات يمكن:

  • استخدام حليب قليل أو خالي الدسم.
  • تقليل كمية الحليب المكثف المحلى.
  • تجنب إضافة الكريمة أو الصوصات.
  • اختيار حجم كوب صغير.

هل له فوائد؟

إلى جانب مذاقه المميز، يوفر الإسبانش لاتيه كمية من الكافيين التي قد تساعد على تحسين التركيز واليقظة، كما يمد الجسم ببعض البروتين والكالسيوم الموجودين في الحليب. لكن هذه الفوائد لا تعني الإكثار منه، لأن محتواه من السكر قد يكون مرتفعًا.

من يجب أن يتناوله بحذر؟

 الإسبانش لاتيه 

ينصح مرضى السكري، والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، أو من يحاولون تقليل استهلاك السكر، بالانتباه إلى كمية الإسبانش لاتيه التي يتناولونها، ويفضل اختيار نسخة أقل سكرًا إن أمكن.

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