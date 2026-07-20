بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

تصدر مشروب الإسبانش لاتيه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله بشكل واسع عقب فوز إسبانيا، إذ يبحث الكثيرون عن طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة، خاصة أنه من أشهر مشروبات القهوة التي تتميز بمذاقها الكريمي الحلو.

ويعتمد الإسبانش لاتيه على مزيج من الإسبريسو والحليب المكثف المحلى مع الحليب، ويمكن تقديمه ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة.

تقدم الشيف رباب العمدة طريقة عمل الإسبانش لاتية فى المنزل بمذاق لا يقاوم وخطوات سهلة وسريعة بإعداده فى دقائق .

طريقة عمل الإسبانش لاتيه

الأسبانش لاتية

لتحضير الإسبانش لاتيه في المنزل ستحتاج إلى:

فنجان إسبريسو أو قهوة قوية.

2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المحلى.

200 مل من الحليب البارد أو الساخن.

مكعبات ثلج (للنسخة الباردة).

خطوات التحضير

حضر فنجانًا من الإسبريسو أو القهوة القوية. أضف 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المحلى. قلب الخليط جيدًا حتى يمتزج. اسكب 200 مل من الحليب البارد أو الساخن حسب الرغبة. إذا كنت تفضل الإسبانش لاتيه البارد، أضف مكعبات الثلج قبل سكب الحليب. يمكن تزيين المشروب برشة من القرفة أو مسحوق الكاكاو للحصول على نكهة مميزة.

سر نجاح الإسبانش لاتيه

للحصول على أفضل مذاق، يُفضل استخدام إسبريسو طازج وحليب كامل الدسم، مع ضبط كمية الحليب المكثف حسب درجة الحلاوة التي تفضلها. كما يمكن إضافة رغوة الحليب على الوجه للحصول على قوام كريمي يشبه المشروبات التي تقدم في المقاهي.

ويعد الإسبانش لاتيه من أكثر مشروبات القهوة انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، إذ يجمع بين قوة القهوة وحلاوة الحليب المكثف، ما يجعله خيارًا مفضلًا لعشاق القهوة سواء في الصيف عند تقديمه باردًا أو في الشتاء عند تناوله ساخنًا.