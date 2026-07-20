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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اعمليلنا واحد سبانش لاتيه.. ميشيل ميلاد يعلق بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم

الفنان ميشيل ميلاد
الفنان ميشيل ميلاد
علا محمد

احتفل الفنان ميشيل ميلاد  بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، من خلال منشور طريف .

وكتب ميشيل ميلاد عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: "اعمليلنا بقى واحد سبانش لاتيه عشان المناسبة الحلوة دي".


وكان المنتخب الإسباني قد تُوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوب الاستحواذ والسيطرة، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى سجله في كأس العالم.

الفنان ميشيل ميلاد ميشيل ميلاد منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 الأرجنتين

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