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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة اسبانيا عن ميسي: أرفع له القبعة.. وسيبقى الأسطورة

ميسي
ميسي
باسنتي ناجي

أشاد أسطورة الكرة الإسبانية كارليس بويول بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن قائد "التانجو" كان العامل الأبرز في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، رغم خسارة اللقب أمام المنتخب الإسباني.

منتخب اسبانيا

وقال بويول في تصريحات تلفزيونية: “أعتقد أن هذا المنتخب الأرجنتيني وصل إلى النهائي بفضل ميسي. لا أريد الحديث عن كأس العالم السابق، لكن في هذه النسخة أرى أنهم تمسكوا بميسي، وهو من قادهم حتى المباراة النهائية.”

وأضاف: “لم يكن ذلك كافيًا ليتوجوا أبطالًا، لكنني أرفع له القبعة، وسأظل ممتنًا للأبد لليو ميسي على كل ما قدمه لنا كزميل، وكذلك على كل ما قدمه لكرة القدم. وسأتمنى له دائمًا كل التوفيق.”

وكان المنتخب الإسباني قد تُوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوب الاستحواذ والسيطرة، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى سجله في كأس العالم.

ميسي الارجنتين اسبانيا

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