15 مليار دولار من مونديال واحد.. كأس العالم يدخل عصر الأرباح القياسية | اعرف القصة كلها

لم يعد كأس العالم مجرد البطولة الكروية الأكبر على مستوى المنتخبات بل تحول إلى مشروع اقتصادي عالمي تتداخل فيه الرياضة مع الاستثمار والإعلام والسياحة والسياسة.. ومع إسدال الستار على بطولة كأس العالم 2026 تتجه الأنظار إلى الأرقام المالية غير المسبوقة التي حققتها النسخة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا بينما بدأت ملامح المنافسة على استضافة نهائي مونديال 2030 تفرض نفسها مبكرًا بين المغرب وإسبانيا.

مونديال استثنائي على جميع المستويات

شهدت نسخة 2026 أكبر توسع في تاريخ كأس العالم بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا وهو ما انعكس مباشرة على عدد المباريات التي قفزت إلى 104 مباريات مقارنة بـ64 مباراة في النسخ السابقة.

واستضافت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك البطولة في أول تنظيم مشترك بين ثلاث دول الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة الجماهير والأسواق التجارية وجعل البطولة تمتد إلى نطاق جغرافي غير مسبوق.

هذا التوسع لم ينعكس فقط على الجانب الرياضي بل أدى إلى طفرة اقتصادية كبيرة بعدما ارتفعت الإيرادات إلى مستويات قياسية لتصبح نسخة 2026 الأعلى ربحًا في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إيرادات قياسية تعكس قوة العلامة التجارية

نجحت البطولة في تحقيق عوائد ضخمة مدفوعة بعدة عوامل أبرزها زيادة عدد المباريات واتساع قاعدة الجماهير وارتفاع قيمة حقوق البث التلفزيوني إلى جانب عقود الرعاية العالمية.

كما لعبت مبيعات التذاكر دورًا محوريًا في تحقيق هذه القفزة المالية خاصة مع امتلاء الملاعب في العديد من المباريات إضافة إلى الإقبال الكبير على مباريات الأدوار الإقصائية والنهائي.

وبرزت برامج الضيافة الفاخرة كأحد أهم مصادر الدخل حيث وفرت الشركات المنظمة باقات مميزة للشركات وكبار الشخصيات تضمنت خدمات حصرية وتجارب خاصة داخل الملاعب وهو قطاع أصبح يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية فيفا التجارية.

إعادة بيع التذاكر.. مصدر دخل إضافي

لم تقتصر الإيرادات على بيع التذاكر التقليدية بل استفاد الاتحاد الدولي أيضًا من السوق الرسمية لإعادة بيع التذاكر والتي شهدت نشاطًا كبيرًا طوال البطولة خاصة مع ارتفاع الطلب على المواجهات الكبرى.

ومع الزيادة الكبيرة في أسعار بعض التذاكر خلال عمليات إعادة البيع أصبحت كل عملية تداول تحقق عائدًا إضافيًا وهو ما ساهم في رفع إجمالي الإيرادات بشكل ملحوظ.

مقارنة تكشف حجم التطور

عند مقارنة مونديال 2026 بنسخة قطر 2022 يظهر حجم التحول الذي شهدته البطولة خلال فترة قصيرة فبينما أقيمت نسخة قطر بمشاركة 32 منتخبًا جاءت نسخة 2026 بمشاركة 48 منتخبًا وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المباريات والفعاليات التجارية ورفع قيمة عقود البث والإعلانات والرعاية.

كما استفاد فيفا من السوق الأمريكية التي تعد واحدة من أكبر الأسواق الرياضية والإعلانية في العالم وهو ما منح البطولة قيمة تسويقية أعلى مقارنة بالنسخ السابقة.

كرة القدم تتحول إلى صناعة متكاملة

لم تعد عوائد كأس العالم تعتمد فقط على حقوق النقل التلفزيوني بل أصبحت البطولة تعتمد على منظومة اقتصادية متكاملة تشمل التذاكر والضيافة والرعاية والمنتجات الرسمية والتسويق الرقمي والتجارب الجماهيرية إلى جانب الشراكات التجارية التي تمتد قبل البطولة وأثناءها وبعد انتهائها.

هذا النموذج الاقتصادي منح الاتحاد الدولي قدرة أكبر على زيادة دخله مع كل توسع جديد في البطولة حيث يعني انضمام منتخبات جديدة دخول جماهير وأسواق إضافية وهو ما ينعكس مباشرة على الإيرادات.

مونديال 2030.. تحديات وفرص

وبمجرد انتهاء نسخة 2026 تحولت الأنظار إلى كأس العالم 2030 التي ستحمل طابعًا استثنائيًا بمناسبة مرور مائة عام على انطلاق البطولة.

وستقام المنافسات بصورة رئيسية في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما تستضيف الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي مباريات افتتاحية احتفالية في نسخة ستقام عبر ثلاث قارات وست دول مختلفة في سابقة تاريخية.

ومن المنتظر أن تمتد البطولة لفترة أطول مقارنة بالنسخ السابقة وهو ما يمنح فيفا فرصة إضافية لتعظيم الإيرادات التجارية والإعلانية.

صراع مبكر على المباراة النهائية

ورغم أن انطلاق مونديال 2030 لا يزال يفصلنا عنه عدة سنوات فإن المنافسة على استضافة المباراة النهائية بدأت بالفعل.

وتسعى إسبانيا لاستضافة النهائي على أحد ملاعبها الكبرى سواء ملعب سانتياجو برنابيو أو كامب نو بعد انتهاء أعمال التطوير بينما يراهن المغرب على ملعب الحسن الثاني الجديد بمدينة الدار البيضاء والذي يُنتظر أن يصبح واحدًا من أكبر ملاعب العالم من حيث السعة الجماهيرية.

ولا يقتصر هذا التنافس على الجانب الرياضي فقط بل يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وسياحية في ظل أهمية المباراة النهائية باعتبارها الحدث الأكثر مشاهدة في عالم كرة القدم.

هل يتوسع كأس العالم مرة أخرى؟

ورغم أن تجربة الـ48 منتخبًا لم يمض عليها سوى نسخة واحدة فإن الحديث بدأ بالفعل داخل الأوساط الرياضية عن إمكانية رفع عدد المنتخبات إلى 64 منتخبًا مستقبلًا.

وفي حال اعتماد هذا المقترح فإن عدد المباريات سيرتفع بصورة كبيرة وهو ما يعني زيادة جديدة في عوائد التذاكر والبث التلفزيوني والرعاية لكنه في المقابل يفرض تحديات تنظيمية ضخمة تتعلق بجدول المباريات وسفر المنتخبات والجاهزية اللوجستية للدول المستضيفة.

انتقادات رغم النجاح المالي

النجاح الاقتصادي الكبير لم يمنع ظهور انتقادات تتعلق بمستقبل اللعبة حيث يرى عدد من المسؤولين والخبراء أن التوسع التجاري المتواصل قد يؤثر على التوازن الرياضي إذا أصبحت الاعتبارات المالية هي المحرك الأساسي لقرارات تطوير البطولة.

كما تثير الزيادة المستمرة في حجم الاستثمارات والإعلانات والمراهنات الرياضية تساؤلات حول ضرورة تعزيز الشفافية واستقلالية القرارات داخل كرة القدم العالمية بما يحافظ على نزاهة المنافسة وثقة الجماهير.