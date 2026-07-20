رد فعل هيثم حسن بعد خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم

أثار هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، تفاعلًا واسعًا بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورًا من مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، وذلك عقب خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في المباراة النهائية.

وجاءت الصور لتعيد إلى الأذهان المباراة التي جمعت منتخب مصر بالأرجنتين في دور الـ16 من البطولة، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا بعد عدد من القرارات التي أثارت اعتراضات الجماهير المصرية، قبل أن يودع "الفراعنة" المنافسات.

وجاء منشور هيثم حسن عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه الثاني في كأس العالم بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.