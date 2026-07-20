وشه نحس.. الأرجنتين تفقد حلم التتويج بكأس العالم بعد دعم نتنياهو

خسر منتخب الأرجنتين فرصة الاحتفاظ بلقب كأس العالم، بعدما سقط أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وجاءت خسارة المنتخب الأرجنتيني بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لـ"التانجو" قبل المباراة النهائية، وهو ما دفع عددًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول تعليقات ساخرة تربط بين هذا الدعم ونتيجة المباراة، دون وجود أي صلة فعلية بين الأمرين.

وحسم المنتخب الإسباني اللقب بفضل هدف سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" إلى التتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وحافظ المنتخب الإسباني على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف اللقب العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010، فيما فشل المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في نسخة قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.