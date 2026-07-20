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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل العربي والمشاط: اتفاق لدعم تنفيذ الأولويات التنموية للدول العربية

نبيل فهمي يستقبل الأمين التنفيذي للإسكوا
نبيل فهمي يستقبل الأمين التنفيذي للإسكوا
الديب أبوعلي

استقبل السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة، الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك لدعم أولويات التنمية في المنطقة العربية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الأمين العام علي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الدول العربية والإسكوا، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، والارتقاء بآليات العمل المشترك بما يدعم تنفيذ الأولويات التنموية للدول العربية، ويعزز العمل العربي المشترك.

الشراكة بين الجامعة العربية والإسكوا

وأشار المتحدث الرسمي باسم الامين العام، إلى أن السفير نبيل فهمي والدكتورة رانيا المشاط أكدا عزمهما على تطوير التعاون والتنسيق بين المؤسستين؛ بما يدعم جهود التنمية والتكامل الإقليمي، ويدعم حضور المنطقة العربية فى مختلف المحافل الدولية، ويعزز من القدرة على مواجهة التحديات والتعامل مع المجالات ذات الأولوية بالكفاءة المطلوبة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تمويل التنمية والتغير المناخي، وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن “فهمي” و"المشاط"، اتفقا على شكل التعاون والأهداف المرجو تحقيقها خلال المرحلة القادمة. 

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا لعقد مشاورات دورية على مستوى كبار المسؤولين، وإعداد برنامج عمل مشترك يحدد أولويات التعاون وآليات المتابعة والتنفيذ؛ بما يحقق التكامل بين الدور السياسي والتنسيقي الذي تضطلع به جامعة الدول العربية والخبرة الفنية التي توفرها الإسكوا، ويعظم أثر المبادرات المشتركة في خدمة الدول العربية، وذلك وصولا للانتقال إلى مرحلة تنفيذ الرؤية العربية 2045، التي اعتمدتها القمة العربية، باعتبارها الإطار الاستراتيجي طويل المدى للتنمية في المنطقة.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية الدكتورة رانيا المشاط الإسكوا الأمين العام الأمم المتحدة الجامعة العربية

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