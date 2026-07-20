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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: القدس عنوان القضية ومحاولات تهويدها لن تغير وضعها

نبيل فهمي يستقبل أشرف الأعور وزير شئون القدس
نبيل فهمي يستقبل أشرف الأعور وزير شئون القدس
الديب أبوعلي

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أشرف الأعور وزير شئون القدس لدولة فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

واستمع فهمي، خلال اللقاء لعرضٍ قدمه الوزير الفلسطيني حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وما يعانيه المقدسيون جراء سياسات حكومة الاحتلال الهادفة لتهويد القدس، وإفراغها من سكانها من الفلسطينيين عبر هدم المنازل والتضييق على الفلسطينيين على نحو ممنهج، وعزل القدس عن الضفة الغربية.

مكانة خاصة لمدينة القدس

وأكد الأمين العام، أن قضية القدس تحتل مكانة خاصة لدى العرب والمسلمين، وأنها تُمثل عنواناً ورمزاً مهماً للقضية الفلسطينية، ولهذا يسعى الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على هذه الرمزية من خلال محاولات محو الهوية الفلسطينية، وتهويد المدينة، مُشدداً على أن تعزيز صمود المقدسيين يُمثل أولولية لدى الجامعة العربية، كركنٍ أساسي في دعم المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد فهمي على أن القدس الشرقية تظل مدينة محتلة بواقع القانون الدولي، وأنه يتعين التصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في البلدة القديمة، والتي تباشرها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي بهدف تقسيم الأقصى زمانيا ً ومكانياً، مؤكداً أن قضية القدس لها مكانة خاصة في قلوب العرب والمسلمين، وأن تعزيز الوجود الفلسطيني والعربي في المدينة يمثل ضرورة سياسية وواجب أخلاقي.

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