لحظة انكسار.. ميسي ينهار بعد ضياع حلم الاحتفاظ بكأس العالم

تحولت لحظات الحلم إلى واحدة من أصعب المحطات في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما بدا منهارًا عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، في مشاهد مؤثرة وثقتها عدسات الكاميرات بعد صافرة النهاية.

وأظهرت الصور ميسي وهو يتسلم الميدالية الفضية بملامح يغلب عليها الحزن، قبل أن يغادر أرضية ملعب "ميتلايف" في نيويورك وسط حالة من الانهيار والدموع، بعد ضياع حلم الاحتفاظ بلقب كأس العالم وتحقيق إنجاز تاريخي جديد مع منتخب الأرجنتين.

ورصدت الكاميرات لحظات صامتة اختزلت حجم الصدمة التي عاشها قائد "التانجو"، بعدما انتهى حلم الدفاع عن اللقب الذي توج به المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022.

وكان منتخب إسبانيا قد حسم لقب كأس العالم 2026 لصالحه بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106، ليمنح "الماتادور" الإسباني لقبه العالمي الثاني، بعدما حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه الثاني في تاريخ كأس العالم بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب العالمي الذي أحرزه في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد مشوار قوي، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.