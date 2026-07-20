فرج عامر: توقعت فوز إسبانيا بكأس العالم.. والأفضلية للتنظيم

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه توقع فوز "الماتادور" قبل انطلاق المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "مبروك فوز إسبانيا كما توقعت صباح اليوم، الإسبان أكثر تنظيمًا، ومديرهم الفني لويس دي لا فوينتي أفضل مدير فني في العالم، وخطة منظمة، وأبطال أوروبا، ولاعبون صغار السن، وقمة في التجانس والتفاهم."

وأشار عامر إلى أن التنظيم الجماعي والانسجام بين اللاعبين، إلى جانب الخبرات الفنية للمدرب لويس دي لا فوينتي، كانت من أبرز أسباب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى منصة التتويج، بعدما حافظ منتخب بلاده على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.