بالدف والابتسامات.. منتخب مصر يحتفل بنهائي كأس العالم 2026

أثار الحساب الرسمي لمنتخب مصر تفاعلا واسعا بعد نشر صورة من كواليس تحرك بعثة الفراعنة، ظهر خلالها اللاعب نبيل عماد دونجا في أجواء احتفالية، وهو يحمل الدف وسط ابتسامات واضحة، في مشهد عكس فرحة بتتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.



وجاءت الصورة بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم، وتم نشرها بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.





وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى اللقب العالمي الثاني في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010.

وفشل المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022، بعدما حسم المنتخب الإسباني النهائي لصالحه عقب أداء قوي امتد حتى الأشواط الإضافية.