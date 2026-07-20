طريقة عمل الإسبانش لاتيه بدون ماكينة إسبريسو

يعد الإسبانش لاتيه من أكثر مشروبات القهوة انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، لكن يعتقد البعض أن تحضيره يتطلب ماكينة إسبريسو احترافية، وهو أمر غير صحيح. فبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل يمكنك تحضير الإسبانش لاتيه بمذاق قريب من المقاهي.

مكونات الإسبانش لاتيه

الإسبانش لاتيه

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان أو قهوة قوية.

60 مل ماء ساخن.

2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المحلى.

200 مل حليب سائل.

مكعبات ثلج (للنسخة الباردة).

طريقة التحضير

أذب القهوة في الماء الساخن حتى تصبح مركزة. ضع الحليب المكثف المحلى في قاع الكوب. أضف القهوة الساخنة وقلّب جيدًا حتى يمتزج الخليط. إذا كنت تفضل الإسبانش لاتيه البارد، أضف مكعبات الثلج. اسكب الحليب البارد أو الساخن ببطء فوق الخليط. يمكن تزيين الوجه برشة قرفة أو كاكاو أو قليل من رغوة الحليب.

كيف تحصل على مذاق يشبه الكافيهات؟

استخدم حليبًا كامل الدسم للحصول على قوام كريمي.

لا تكثر من الحليب المكثف حتى لا يصبح المشروب شديد الحلاوة.

إذا توفر لديك فرنش برس أو مضرب يدوي، اخفق الحليب قليلًا للحصول على رغوة خفيفة.

هل القهوة سريعة الذوبان بديل جيد للإسبريسو؟

نعم، يمكن استخدام القهوة سريعة الذوبان أو أي قهوة محضرة بطريقة قوية كبديل للإسبريسو عند عدم توفر ماكينة، مع الحرص على أن تكون القهوة مركزة حتى تحافظ على نكهة الإسبانش لاتيه المميزة.

وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بكوب إسبانش لاتيه غني وكريمي في المنزل دون الحاجة إلى ماكينة إسبريسو أو معدات خاصة، وبخطوات لا تستغرق سوى دقائق قليلة.