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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. تخلص من الشكوك وانطلق بثقة نحو أهدافك

برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. تخلص من الشكوك وانطلق بثقة نحو أهدافك
برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. تخلص من الشكوك وانطلق بثقة نحو أهدافك
أسماء عبد الحفيظ
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برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026، يمتد برج السرطان من 21 يونيو إلى 22 يوليو، وهو من الأبراج المائية التي تتميز بالحساسية والحنان والارتباط القوي بالعائلة. ويحكمه القمر، الذي يمنح مواليده حدسًا قويًا ومشاعر عميقة وقدرة كبيرة على احتواء الآخرين.

 برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026

يعرف مواليد برج السرطان بشخصيتهم الهادئة وحرصهم على توفير الأمان لمن يحبون. فهم يفضلون الاستقرار ويملكون قلبًا عطوفًا يجعلهم دائمًا مستعدين لتقديم الدعم والمساعدة. ورغم قوتهم الداخلية، إلا أنهم قد يقعون أحيانًا في فخ التردد أو الخوف من خوض التجارب الجديدة، وهو ما قد يحرمهم من فرص مهمة.

برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026

يحمل هذا اليوم رسالة واضحة لمواليد برج السرطان، وهي أن أكبر العقبات قد تكون تلك التي يصنعها الخوف أو الشك في النفس. لا تسمح للأفكار السلبية بأن تمنعك من استغلال الفرص المتاحة أمامك، فثقتك بقدراتك ستكون العامل الأساسي في تحقيق النجاح. خطوة واحدة جريئة قد تفتح أمامك أبوابًا جديدة وتغير نظرتك إلى الكثير من الأمور.

صفات برج السرطان

يتسم مولود برج السرطان بالإخلاص والوفاء والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يتمتع بحدس قوي يساعده على فهم من حوله بسهولة. ويحب الأجواء العائلية ويمنح اهتمامًا كبيرًا للمقربين منه، لكنه قد يميل إلى الانعزال عندما يشعر بالضغط أو الإحباط، كما يتأثر بسرعة بالكلمات والمواقف.

مشاهير برج السرطان

من مشاهير برج السرطان: الفنان توم هانكس، والفنانة غادة عبد الرازق، ونوال الزغبي، والأميرة ديانا، وهم من الشخصيات التي عُرفت بحضورها القوي وشخصيتها المؤثرة وإنجازاتها الكبيرة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تواجه اليوم موقفًا يحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار، لذلك لا تجعل التردد يسيطر عليك. ثق في خبراتك وقدراتك، فهناك فرصة للتقدم أو إثبات كفاءتك إذا أحسنت استغلالها. كما يُفضل إنهاء الأعمال المؤجلة حتى تبدأ الأسبوع المقبل بطاقة أكبر.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تحتاج علاقتك بالشريك إلى مزيد من الصراحة والوضوح، لذلك لا تترك مساحة للتخمين أو سوء الفهم. وإذا كنت أعزب، فقد يكون هذا الوقت مناسبًا للتخلص من مخاوف الماضي ومنح نفسك فرصة للتعرف إلى أشخاص جدد.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتم بصحتك النفسية بقدر اهتمامك بصحتك الجسدية، فالتوتر المستمر قد يؤثر في نشاطك اليومي. حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم، ومارس رياضة خفيفة أو تمارين الاسترخاء لتحسين حالتك المزاجية.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة تحمل فرصًا جيدة للنمو الشخصي والمهني، خاصة إذا تخلصت من التردد وبدأت في اتخاذ قرارات أكثر جرأة. وقد تشهد حياتك العاطفية حالة من الاستقرار، بينما تتحسن أوضاعك العملية تدريجيًا بفضل اجتهادك وصبرك.

نصيحة لمولود برج السرطان: لا تجعل الخوف يقرر مصيرك، فالثقة بالنفس هي الخطوة الأولى نحو تحقيق أحلامك والوصول إلى المكانة التي تستحقها.

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