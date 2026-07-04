قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي مهنئا منتخب مصر : التصميم على الفوز يحقق الإنجازات
مسيرة الإنجاز والفخر.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم
أحمد عبد الباسط: مبروك لمصر.. الفراعنة يصنعون التاريخ
تزيد احتمالية حدوث «طقس متطرف».. الأمم المتحدة تتوقع اشتداد ظاهرة النينو
مشاهد جديدة توثق لحظات الذعر إثر إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية ميشيجان
متورطة في تفجير موناكو.. الإنتربول يدرح مواطنة أوكرانية على قائمة النشرة الحمراء
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026
سعر الذهب الآن في مصر
كيفية تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة من جديد وأسباب المخالفات
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. لا تتسرع في إطلاق الأحكام

برج القوس حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. الصبر طريقك لتجاوز المفاجآت
برج القوس حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. الصبر طريقك لتجاوز المفاجآت
أسماء عبد الحفيظ

برج القوس حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 (22 نوفمبر – 21 ديسمبر) يحمل اليوم لمواليد برج القوس بعض المواقف غير المتوقعة، خاصة في العلاقات الشخصية، ما يتطلب منهم التحلي بالهدوء وضبط النفس. ورغم طبيعتك المحبة للحرية والانطلاق، فإن الحكمة اليوم ستكون السلاح الأقوى لتجاوز أي خلافات أو سوء تفاهم. لا تتسرع في إطلاق الأحكام، فالأمور قد تبدو مختلفة عندما تتضح الصورة كاملة.

نصيحة برج القوس

تحلَّ بالصبر ولا تندفع في ردود أفعالك، فالكلمة الهادئة قد تنهي خلافًا قبل أن يبدأ، وتفتح أمامك أبوابًا جديدة للتفاهم.

برج القوس حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026

تشير التوقعات الفلكية إلى أن اليوم قد يحمل بعض المفاجآت في التعامل مع الشريك أو أحد الأشخاص المقربين، لذلك من الأفضل التعامل مع المواقف بهدوء ومرونة. قد تتغير بعض الخطط في اللحظات الأخيرة، لكن قدرتك على التكيف ستساعدك على تجاوز أي عقبة بسهولة.

صفات برج القوس

يعرف مواليد برج القوس بحبهم للمغامرة والتجديد، فهم يعشقون السفر واكتشاف كل ما هو جديد، ويتمتعون بروح متفائلة وشخصية اجتماعية جذابة. كما يتسمون بالصراحة والكرم والطموح، ولا يترددون في مساعدة الآخرين. وفي المقابل، قد تدفعهم عفويتهم أحيانًا إلى التسرع أو قول كلمات دون التفكير في تأثيرها.

مشاهير برج القوس

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، والفنان براد بيت، والمغنية العالمية تايلور سويفت، والممثلة سكارليت جوهانسون، والفنانة نيللي كريم، وهم من الشخصيات التي اشتهرت بالطموح والنجاح وحب التجديد.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تواجه بعض التحديات في العمل نتيجة تغيرات مفاجئة أو تكليفات جديدة، لكن مرونتك وسرعة استيعابك ستساعدانك على التعامل معها بنجاح. تجنب الدخول في نقاشات حادة مع الزملاء أو المديرين، وركز على إنجاز مهامك، فقد تفتح لك هذه المرحلة أبوابًا جديدة للتطور المهني.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد يشعر الشريك بالحاجة إلى اهتمامك واحتوائك، لذلك لا تجعل انشغالك بالعمل يؤثر في علاقتكما. الحوار الصادق سيزيل أي سوء تفاهم ويقوي الروابط بينكما. وإذا كنت أعزب، فقد يحمل اليوم فرصة للقاء شخص يلفت انتباهك ويشاركك الكثير من الاهتمامات.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على تنظيم وقتك بين العمل والراحة، فالإرهاق المستمر قد يؤثر في نشاطك. كما ينصح بممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على نشاطك.

برج القوس وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة تحمل لمواليد برج القوس فرصًا مهنية مميزة قد تساهم في تحسين أوضاعهم المالية وتحقيق طموحاتهم. كما تشهد العلاقات العاطفية مزيدًا من الاستقرار إذا تم التعامل مع الخلافات بحكمة وصبر. وعلى الصعيد الشخصي، قد تكون هناك فرصة لخوض تجربة جديدة أو السفر أو تعلم مهارة تضيف إلى خبراتك، لذلك استقبل المرحلة المقبلة بثقة وتفاؤل، فالنجاح سيكون حليفك إذا أحسنت استغلال الفرص.

برج القوس حظك اليوم السبت برج القوس حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 نصيحة برج القوس صفات برج القوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

سامسونج

جوجل تطرح ميزتين ذكيتين في النسخة التجريبية "Android 17 QPR1 Beta 6"

أسعار السيارات

أحدث 5 سيارات موديل 2027 في مصر.. صور

BMW Neue Klasse 2026

بقوة 800 حصان.. BMW تفاجئ العالم بأول M3 كهربائية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد