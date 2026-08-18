حتى إشعار آخر.. الامارات تعلن وقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس تشددًا جديدًا في موقف أبوظبي تجاه التعاملات المرتبطة بطهران، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وبحسب ما أوردته قناة «العربية» في نبأ عاجل، يشمل القرار الأنشطة التجارية والمعاملات المالية المرتبطة بإيران، على أن يستمر العمل به حتى صدور توجيهات جديدة من السلطات الإماراتية.

ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا وأمنيًا متزايدًا، وسط مخاوف من تداعيات المواجهة على حركة التجارة والاستثمارات والتعاملات المالية في الخليج. ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات التجارية والاقتصادية التي كانت قائمة بين الإمارات وإيران خلال السنوات الماضية.

وتعتمد دولة الإمارات إطارًا قانونيًا ورقابيًا واسعًا لتنظيم الأنشطة المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يلزم النظام المالي الإماراتي المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة ومراقبة المعاملات والالتزام بالتدابير الصادرة عن السلطات المختصة.

ويأتي وقف المعاملات مع إيران في سياق أمني حساس، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت سابق رصد تهديدات صاروخية قادمة من إيران، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف الدولة.

وقد ينعكس القرار على حركة الشركات والمؤسسات المالية التي ترتبط بتعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع السوق الإيرانية، خصوصًا في مجالات التجارة والتحويلات المالية والخدمات المصرفية.

ومن المنتظر أن تحدد الجهات الإماراتية المختصة خلال الفترة المقبلة آليات تنفيذ القرار والاستثناءات، إن وجدت.

وتراقب الأسواق الإقليمية تداعيات الإجراءات الإماراتية، في ظل استمرار التوتر في المنطقة واحتمالات تأثير التطورات الأمنية على خطوط التجارة وحركة رؤوس الأموال.

ويؤكد القرار أن الاعتبارات الأمنية أصبحت عاملًا رئيسيًا في تنظيم العلاقات الاقتصادية والمالية بين الإمارات وإيران، فيما يبقى نطاق الإجراء ومدى استمراره مرتبطًا بالتطورات السياسية والأمنية المقبلة.