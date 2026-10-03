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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من القاهرة إلى غزة.. الأطباء العرب يعلنون اليوم توصيات الاجتماع الاستثنائي

الاجتماع الاستثنائي لاتحاد الأطباء العرب
الاجتماع الاستثنائي لاتحاد الأطباء العرب
الديب أبوعلي

تعقد صباح اليوم السبت بالقاهرة الجلسة الختامية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى والأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، بحضور جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، وممثلي منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع، وسط ترقب لإعلان مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

ويأتي انعقاد الجلسة الختامية في ختام اجتماع استثنائي يُعقد على مدار يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلين عن 18 نقابة وجمعية وعمادة طبية عربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وكانت فعاليات الاجتماع قد انطلقت صباح أمس الجمعة، بمشاركة ممثلي نقابة أطباء مصر في الاتحاد، الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة، والدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام للنقابة.

وشهد اليوم الأول جلسة افتتاحية ألقى خلالها الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة عبد الحي، ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدكتور وليد الزدجالي، كلمتيهما، أعقبهما استعراض تقارير عدد من لجان وهيئات الاتحاد.

اجتماع اتحاد الأطباء العرب 

وتضمنت أعمال اليوم الأول استعراض تقارير المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة «معتمد»، والمركز العربي للتوعية الصحية «وعي»، والهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية، والمركز العربي للجودة وتأهيل المستشفيات للاعتماد «أرقى»، ولجنة الإغاثة والطوارئ، ومراكز «معاك» لرعاية وتأهيل الأطفال، والمركز العربي لمكافحة العمى «إبصار»، إلى جانب لجان الروابط الطبية العربية وتعريب العلوم الطبية والإعلام والتعاون الدولي.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن الاجتماع يمثل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد، ويعكس الحرص على توحيد جهود النقابات والجمعيات الطبية العربية وتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الصحي، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية ودعم التعاون المهني والعلمي بين الأطباء العرب.

وأوضح عبد الحي أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن 18 نقابة وجمعية وعمادة طبية عربية.

وأكد أمين عام اتحاد الأطباء العرب أن الاتحاد سيشهد خلال الفترة المقبلة انطلاقة جديدة للعمل، تستهدف تعزيز دوره الريادي وتفعيل برامجه وأنشطته المهنية والعلمية، بما يدعم آفاق التعاون العربي المشترك في المجال الصحي، ويعزز قدرة الاتحاد على خدمة الأطباء والمؤسسات الصحية في الدول العربية.

اتحاد الأطباء العرب جامعة الدول العربية مصطفى مدبولي نبيل فهمي قطاع غزة منظمة الصحة العالمية

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