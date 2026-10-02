الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الآشعة إلى قطاع غزة دون أي مبرر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ إسرائيل تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون أي مبرر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكدت المنظمة، أنّ المساعدات الحالية لا تكفي لسد احتياجات أسر قطاع غزة والأدوية أولوية قصوى يجب إدخالها فورا.

وفي سياق آخر، أوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 15 مشاركًا في حيفا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين ومطالبات بوقف الحرب علي غزة، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وبحسب بيان لشرطة الإحتلال، وردت قبل بدء الاحتجاج بلاغات أثارت مخاوف من إغلاق طرق وتعريض مستخدميها للخطر.