تايوان تتسلم أول مقاتلتين أمريكيتين من طراز "إف-16 في بلوك 70"

تسلم سلاح الطيران التايواني أول مقاتلتين من أصل 66 مقاتلة من طراز "إف-16 في بلوك 70" اشترتها تايوان من الولايات المتحدة، وذلك بعد نحو شهر من الموعد المتوقع في البداية.

وهبطت الطائرتان، اليوم الجمعة، في قاعدة تشيهانج الجوية بمقاطعة تايتونج شرقي تايوان.

وكان من المتوقع وصول المقاتلتين إلى تايوان بحلول نهاية أغسطس الماضي، لكنهما ظلتا في هاواي دون توضيح للأسباب، في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للقاء الزعيم الصيني شي جين بينج في أواخر سبتمبر.

ووافقت الولايات المتحدة في عام 2019 على بيع 66 مقاتلة من طراز إف-16 في إلى تايوان. وكان من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2023 وتكتمل بحلول عام 2026، لكن تأخيرات ناجمة عن مشكلات فنية أدت إلى تأجيل الجدول الزمني.